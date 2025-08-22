„Nie powtarzajmy błędów PiS!”. Petru grzmi o podatkach i ostrzega rząd

„Polityka podatkowa PiS doprowadziła do klęski”

W obszernym wpisie na platformie X Ryszard Petru przypomniał, że chaotyczne i nagłe zmiany podatkowe były jedną z głównych przyczyn porażki Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach parlamentarnych.

– Chaotyczna polityka podatkowa PiS stała się jedną z przyczyn klęski tej partii w 2023. Nie możemy powielać ich błędów przez nagłe zmiany w podatkach – napisał były lider Nowoczesnej.

Stabilność ważniejsza niż eksperymenty

Ryszard Petru zwrócił uwagę, że kluczową wartością w gospodarce jest stabilność i przewidywalność. Jego zdaniem, wszelkie nagłe reformy podatkowe, zamiast pomagać, mogą osłabiać zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli.

Prywatne firmy zamiast nowych podatków

Poseł zaproponował też alternatywne źródła finansowania rosnących wydatków na bezpieczeństwo. Wskazał, że mogłaby to być prywatyzacja niektórych państwowych przedsiębiorstw, np. fabryk cukierków.

– Potrzebne wydatki na bezpieczeństwo możemy sfinansować prywatyzacją niektórych państwowych firm – napisał Petru.

Gospodarka wymaga przewidywalności

Ekonomista jednoznacznie zaznaczył, że w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem i kryzysem geopolitycznym nie stać nas na nieprzemyślane ruchy w polityce podatkowej. Według Petru najważniejsze jest zapewnienie przedsiębiorcom stabilnych reguł gry, bez nieustannych zmian i niespodziewanych decyzji. Słowa Ryszarda Petru to nie tylko komentarz ekonomisty, ale też polityczne ostrzeżenie. W jego ocenie chaos podatkowy był gwoździem do trumny PiS w 2023 roku, a każdy kolejny rząd, który pójdzie tą samą drogą, ryzykuje utratę zaufania wyborców i załamanie gospodarki. Petru stawia sprawę jasno: Polska potrzebuje stabilności, a nie eksperymentów, które mogą skończyć się katastrofą.

