Co dalej z mężem Elżbiety Witek? Eksperci alarmują

Kontrowersje wokół leczenia męża Elżbiety Witek

O pobycie Stanisława Witka na OIOM w szpitalu rejonowym w Legnicy poinformowało Radio ZET. Do prokuratury w Legnicy wpłynął wniosek o wszczęcie śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez lekarzy tego szpitala. Złożyła go córka kobiety, która zmarła, nie doczekawszy się miejsca na intensywnej terapii. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, tłumacząc, że córka zmarłej nie jest pokrzywdzoną w sprawie.

To nie kończy dyskusji o tym, jak należy postępować z pacjentami podłączonymi miesiącami, a nawet latami do respiratora. - Nie ma tu określonych ram czasowych i jednoznacznych wytycznych. Zdarzają się sytuacje, gdy wskazania do wentylacji mechanicznej stosuje się latami, nierzadko do końca życia pacjenta – informuje nas Małgorzata Lipińska-Gediga, konsultant wojewódzki ds. anestezjologii i intensywnej terapii.

Brakuje oddziałów pośrednich

Pobyt pacjenta na oddziale intensywnej terapii powinien być jak najkrótszy, niemniej jednak zdarzają się pobyty wielomiesięczne, a nawet dłuższe. Sytuacje takie są nieuniknione, a wynikają z dynamiki i złożoności procesu chorobowego, oraz rokowania co do wyleczenia. - Wynika to również z realiów funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii w naszym kraju. W strukturach szpitalnych nie ma tzw. oddziałów pośrednich, gdzie pacjenci mogliby być bezpośrednio przekazywani po zakończeniu leczenia na intensywnej terapii – tłumaczy prof. Waldemar Goździk, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - Dramatycznie brakuje oddziałów opieki długoterminowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Często właśnie brak możliwości przekazania pacjenta powoduje, że jest on nadal hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii. Dla żadnego z lekarzy tego rodzaju wybory nie są łatwe. Zawsze podejmujemy je kierując się dobrem pacjenta – dodaje lekarz.

Procedura przeniesienia do innej placówki

Czy pacjenta, który przebywa pod respiratorem na OIOM-ie należy przenosić na inne oddziały, do innych placówek? - Zdarza się niejednokrotnie, że bezpośrednia przyczyna choroby zostaje opanowana, jednak jej konsekwencje są nieodwracalne i powodują znaczne upośledzenie funkcji narządowych np. neurologicznych lub oddechowych. W takich przypadkach za zgodą rodziny i w ramach istniejących możliwości można rozważyć przeniesienie pacjenta do innej placówki, w której podjęta zostanie próba wyprowadzenia ze śpiączki lub będzie prowadzona przewlekła wentylacja mechaniczna - mówi Małgorzata Lipińska-Gediga.

- W wyjątkowych sytuacjach, kiedy leczenie na oddziale nosi znamiona terapii daremnej po konsultacji w zespole leczącym i akceptacji rodziny, podejmuje się decyzję o uruchomieniu protokołu o ograniczeniu terapii. Dla nas to zawsze bolesna ostateczność, w pewnych sytuacjach niestety konieczna – dodaje dr Lipińska-Gediga.

Jak nasi eksperci interpretują opisywaną przez media sprawę męża marszałek Sejmu? - Wszelka ocena byłaby w tej sytuacji tylko spekulacją. Najtrudniej jest wziąć odpowiedzialność za ludzkie życie ponieważ każdy z naszych pacjentów to czyjś bliski. Każdemu staramy się zapewnić najlepszą możliwą opiekę - podsumowują.

