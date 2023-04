Rewolucja w "14" dla emerytów? Zmiany możliwe jeszcze w tym roku! Minister zabrał głos

Zmienna wysokość czternastki

W ostatnich dwóch latach emeryci i renciści otrzymali jednorazowy dodatek – tzw. 14. emeryturę. Świadczenie to, podobnie jak płacona co roku trzynastka, było wypłacane w wysokości emerytury minimalnej. Obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czeka na rozpatrzenie projekt ustawy, która wprowadzi czternastkę na stałe. Okazuje się, że rząd zapisał w nim zmienną wysokość czternastki, czyli może być ona wyższa od świadczenia minimalnego (w tym roku 1588 zł brutto).

– Decyzje co do wysokości czternastej emerytury i terminu jej wypłacenia, będą określone w rozporządzeniu, które wyda Rada Ministrów. Zakładamy elastyczność, co do wysokości czternastej emerytury. Oczywiście może być ona wyższa – mówi nam Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. – Wypłata czternastej emerytury nastąpi jeszcze przed wyborami. Zakładam, że jeśli czternastka byłaby wyższa, to na poziomie nie kilkuset złotych, ale mniejszych kwot – szacuje polityk.

Cała 14. tylko dla osób z emeryturą do 2900 zł

W ustawie zapisano, że cała 14. emerytura przysługuje osobom z emeryturą do 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach, czternastka zostanie proporcjonalnie zmniejszona. W tym roku wypłata dodatku nastąpi na przełomie sierpnia i września.

