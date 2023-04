Zmiany na liście 75 plus! Może być mniej darmowych leków dla seniorów

Preferowane będą leki polskie

Do Kancelarii Premiera trafił projekt nowej ustawy refundacyjnej. Izba Gospodarcza Farmacja Polska ostrzega przed jednym z jej zapisów: resort zdrowia chce połączyć listy darmowych leków 75 plus i Ciąża plus i wprowadzić preferencje dla leków polskich. – Dopiero gdy krajowe leki nie zaspokoją potrzeb pacjentów, na listę dopuszczone będą leki zagraniczne – tłumaczy ministerstwo zdrowia.

Leki 75 ze niezrozumiałą zmianą

Według Ireny Rej, prezes Farmacji Polskiej, przez tę zmianę część z 2500 leków może wypaść z listy, bowiem 80 proc. z nich to produkty zagraniczne. - Jeśli zaś leki zagraniczne wrócą na listę, to cała zmiana jest niezrozumiała. To kwadratura koła. Wkrótce przedstawimy ministerstwu raport o negatywnych skutkach ustawy i mam nadzieję, że rząd wycofa szkodliwy zapis. On jest korzystny dla członków naszej izby, ale nie dla odbiorców ich produktów, czyli dla pacjentów 75 plus – dodaje Irena Rej.

Ustaw refundacyjną rozpatrzy Sejm

Jeśli jednak rząd nie cofnie zmiany, mogą to zrobić jeszcze posłowie. – Kiedy projekt ustawy dotrze do Sejmu, będę starał się szukać rozwiązań jak najlepszych dla pacjentów. Zrobimy wszystko, żeby emeryci nie byli stratni – deklaruje poseł PiS Tomasz Latos (59 l.), szef sejmowej Komisji Zdrowia.

