Bezpłatne leki już od 70 roku życia. Rząd obniży granicę wieku we flagowym programie

Bezpłatne leki dla seniorów po 75 roku życia to obietnica wyborcza PiS z 2015 roku. Obietnica zrealizowana przez Beatę Szydło (60 l.) już kilka miesięcy po przejęciu władzy. Teraz, przed kolejnymi wyborami, władza chce znacząco poszerzyć grupę beneficjentów tego programu. W niedawnej odpowiedzi na poselska interpelację, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski pisał - Kwestie dotyczące możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są rozważane, znajdują się na etapie analiz finansowych – precyzował wiceminister. Tymczasem z naszych nieoficjalnych informacji, potwierdzonych w kilku źródłach, wynika, że decyzja już zapadła. Najprawdopodobniej od przyszłego roku wiele bezpłatnych leków dostaną seniorzy od 70 roku życia. Rząd zastanawia się nawet, czy nie zejść do poziomu 65 lat, ale ze względu na koszty, bardziej realny jest pośredni wariant. Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, mówi nam, że seniorzy często odchodzą od okienka w aptece bez leków, bo nie stać ich na realizację recepty – Lista bezpłatnych leków dotyczy podstawowych chorób, jak nadciśnienie, czy cukrzyca, więc obniżenie granicy wieku byłoby bardzo pomocne. To oszczędność kilkudziesięciu, a nawet kilkuset złotych miesięcznie dla wielu seniorów – dodaje ekspert. A potwierdzają to słowa Jadwigi Borowskiej (73 l.), emerytki z Siedlec, która pobiera najniższe świadczenie w wysokości Jakoś sobie radzę ale żyje się bardzo skromnie i ledwie wiążę koniec z końcem. Na leki nie zawsze mnie stać, bo są bardzo drogie. Najlepiej jakby wszyscy emeryci mieli bezpłatne lekarstwa nawet ci, którzy nie ukończyli jeszcze 75 roku życie. Wszyscy borykamy się z drożyzną i wszyscy powinniśmy mieć leki nieodpłatnie - zwraca uwagę emerytka.

