Grzegorz Braun w prokuraturze! Wydano oficjalny komunikat

Grzegorz Braun jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego X kadencji i korzysta z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu. Oznacza to, że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte wnioskiem bez zgody Parlamentu Europejskiego.

- W tej sytuacji prawnej wniosek o uchyleni immunitetu jest niezbędny dla dalszego prowadzenia postępowania karnego w niniejszej sprawie, a w tym do sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów Grzegorzowi Braunowi, a następnie wykonania czynności procesowych z jego udziałem - ogłoszono w oficjalnym komunikacie.

Podczas dzisiejszych czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

- Podejrzany Grzegorz Braun nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, kwestionując zasadność zarzutów złożył obszerne wyjaśnienia i odpowiadał na pytania - dodano.

Obecnie oczekiwane jest rozpatrzenie wniosku o uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski, co umożliwi dalsze prowadzenie postępowania karnego.

Zarzuty Grzegorza Brauna

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zgromadzono dowody wskazujące na możliwość popełnienia przez Grzegorza Brauna sześciu przestępstw. Dotyczą one następujących czynów:

Pozbawienie wolności: 16 kwietnia 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, lekarza ginekologa Gizeli Jagielskiej, poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków zawodowych (art. 189 § 1 kk).

Naruszenie nietykalności cielesnej: 16 kwietnia 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy naruszenie nietykalności cielesnej lekarza ginekologa Gizeli Jagielskiej, poprzez jej popychanie i przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych (art. 222 § 1 kk).

Znieważenie: 16 kwietnia 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy znieważenie lekarza ginekologa Gizeli Jagielskiej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych (art. 226 § 1 kk).

Pomówienie: 16 kwietnia 2025 r. w Oleśnicy pomówienie lekarza ginekologa Gizeli Jagielskiej o takie postępowanie, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i poniżyć ją w opinii publicznej (art. 212 § 1 kk).

Nawoływanie do nienawiści: Publiczne nawoływanie 14 grudnia 2023 r. za pośrednictwem Internetu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz do popełnienia występków przeszkadzania aktom religijnym (art. 255 § 1 kk w związku z art. 256 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk).

Zniszczenie mienia: Zniszczenie 18 marca 2025 r. w Rynku pod numerem 4 w Opolu rzeczy w postaci dziesięciu plakatów umiejscowionych na pięciu metalowych stelażach, poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści „STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ”, powodując straty w łącznej kwocie 5327,19 złotych na szkodę Stowarzyszenia Tęczowe Opole (art. 288 § 1 kk).

