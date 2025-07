Jak naprawdę wygląda sytuacja na granicy z Niemcami? Relacja Karoliny Pajączkowskiej rzuca nowe światło

- Odbyłam ponad 6-godzinny patrol z ludźmi, którzy się zrzeszyli bez partii politycznych, bez żadnych emblematów, bez żadnych ugrupowań. To, co widziałam i to, co oni mi mówili, nijak ma się z tym, jak media głównego nurtu to przedstawiają. To nie są żadni bojówkarze, to nie są żadne wymysły. Widziałam Straż Graniczną, widziałam policję, która pomaga tym ludziom. Widziałam mieszkańców, którzy donoszą im przeróżne produkty - mówiła.