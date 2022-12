Nie kupimy już w sklepie leków przeciwbólowych? Ważna zapowiedź Ministerstwa Zdrowia

Potrzebna jest debata na temat leków

Poseł Jarosław Sachajko (51 l.) zapytał w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Zdrowia o możliwość wprowadzenia sprzedaży leków przeciwzapalnych wyłącznie przez farmaceutów. Powodują one, jego zdaniem, m.in. niewydolność nerek i wrzody żołądka. Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi przyznał, że należy ograniczyć dostępność leków. „Wydaje się właściwe rozpoczęcie debaty w powyższym zakresie” – napisał Miłkowski i zapowiedział zwiększenie kontroli w punktach sprzedających wyroby medyczne.

Mieszkańcy wsi mają obawy

Ograniczanie sprzedaży leków budzi jednak obawy Polaków. – Niech ich Bóg broni, by zabrać leki przeciwbólowe z takich sklepów, jaki znajduje się za mną. Bo co zrobi mieszkaniec wsi, gdy rozboli go głowa, a nigdzie w pobliżu nie ma apteki? Ja mam do miasta 15 km, żeby tam się dostać, trzeba mieć własne auto. Lekarstwa pierwszej pomocy muszą być w sprzedaży mówi Janusz Wielogórski (72 l.) z mazowieckiej wsi Pruszyn Pieńki.

Aptekarze i lekarze są jednak za utrudnieniem zakupu niektórych leków. – Jesteśmy za ograniczeniem sprzedaży – mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. – W sklepach łamane są przepisy dotyczące przechowywania leków czy dostępu dla dziecka. Łatwo wprowadzić do sklepów produkty sfałszowane. I trzeba pamiętać, że nawet paracetamol w namiarze lub w połączeniu z alkoholem zabija, bo uszkadza nerki i wątrobę.

Leki może wywołać krwawienie żołądka

– Jestem za ograniczeniem dostępu do leków, które mogą przyczynić się m.in. do choroby wrzodowej, a nawet do perforacji żołądka. Nie mówię o paracetamolu czy lekach na przeziębienie - twierdzi Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Pomysł ograniczenia dostępności leków popiera też Bolesław Piecha (68 l.), poseł PiS, były wiceminister zdrowia. - Temat trzeba podjąć, bo Polacy są największymi lekożercami w Europie - mówi "Super Expressowi".

