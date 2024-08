NFZ wydał na premie dla pracowników 47 mln zł. Tak motywuje się urzędników finansujących nasze leczenie

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada wyodrębnionego fundusz nagród i premii. Są one przyznawane wyłącznie, gdy pojawią się oszczędności na funduszu wynagrodzeń, np. z tytułu nieobsadzonych wakatów. Decyzja o przyznaniu premii lub nagród pracownikom Funduszu jest zawsze uzgadniania ze stroną społeczną, czyli związkami zawodowymi, które działają w NFZ.

Budżet NFZ wynosi ok. 185 mld zł, a zgodnie z założeniami budżetu na rok 2025 ma się znacząco zwiększyć. Fundusz zatrudnia łącznie ok. 6 tys. pracowników (Centrala i Oddziały Wojewódzkie NFZ). W 2023 r. z tytułu premii wypłacono pracownikom NFZ – ponad 47 mln zł. Natomiast z tytułu nagród – 3,95 mln zł. W I półroczu 2024 r. było to odpowiednio: 16,7 mln zł i 1,2 mln zł.

Jak łatwo policzyć, w 2023 r. każdy pracownik Funduszu dostał przeciętnie ok. 7800 zł premii, a w I połowie br. była to kwota ok. 2780 zł na osobę.

Nagrody za osiągnięcia i efekty

– Premie i nagrody stanowią ważny element motywacyjny dla pracowników Funduszu. Są przyznawane za wykonywanie dodatkowych zadań, które wykraczają poza zakres obowiązków oraz za osiągnięcie konkretnych efektów. Ma to szczególnie znaczenie m.in. w przypadku działów analitycznych i IT, gdzie nagrody i premie pozwalają na utrzymanie w NFZ wykwalifikowanej kadry z cenionymi na rynku umiejętnościami i unikalną wiedzą do realizacji skomplikowanych zadań nałożonych na Fundusz – informuje Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w NFZ w odpowiedzi na pytania „Super Expressu”.

Kierownictwo NFZ może otrzymać tylko nagrodę roczną, i to na podstawie przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. Aby nagrodzę roczną otrzymać, kierownictwo musi o nią wystąpić. Za 2023 r. Prezes NFZ oraz wiceprezesi Funduszu nie otrzymali nagród rocznych.

Duża odpowiedzialność, niewielkie koszty

Paweł Florek podkreśla, że całkowity koszt utrzymania NFZ, łącznie z kosztami wynagrodzeń oraz nagród i premii, wynosi poniżej 1 proc. środków, którymi zarządza Fundusz. Twierdzi też, powołując się na ekspertów, że to wyjątkowo niewielkie koszty wobec zadań i wysokiego stopnia odpowiedzialności, które spoczywają na Funduszu.

