Seniorzy chcą wyższej waloryzacji emerytur! Potrzebna jest tylko wola rządu

Waloryzacja emerytur 2025

Dziś rząd ma zatwierdzić projekt budżetu państwa na 2025 rok. Przewidziano w nim np. podwyżki płac nauczycieli, wzrost płacy minimalnej, a nawet wyższe o ponad 4 proc. wynagrodzenia prezydenta, posłów i senatorów. W marcu renty i emerytury mają wzrosnąć zaś o 6,75 proc. Będzie to najniższy wskaźnik waloryzacji od kilku lat, a seniorzy nadal odczuwają rosnące rachunki za gaz i prąd oraz wyższe ceny żywności. Rząd przy oszacowaniu wskaźnika wziął pod uwagę spodziewaną na ten rok inflację i prognozę realnego wzrostu płac (3 proc.), a dokładnie jego 20 proc. Waloryzacja może być nieco wyższa, o ile rząd zmieni swoje podejście.

Posłowie dostaną 690 zł podwyżki, a emeryci przeciętnie 170 zł. Seniorzy mówią wprost: to ochłapy!

Więcej wzrostu płac we wskaźniku

– Na Radzie Dialogu Społecznego padła propozycja ze strony central związkowych w sprawie podniesienia wskaźnika waloryzacji z uwzględnieniem 50 proc. wzrostu płac. Dobrze byłoby, aby rząd pochylił się jeszcze nad tym - mówi nam szefowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dr Elżbieta Ostrowska.

Policzyliśmy, że gdyby uwzględnić 50 proc. wzrostu płac, to wskaźnik waloryzacji urósłby do 7,68 proc. Jak to wpłynie na wzrost emerytur? Poniżej przedstawiamy przykłady:

Twoja emerytura brutto Emerytura po waloryzacji rządowej (6,78 proc.) Emerytura po waloryzacji sprawiedliwej (7,68 proc.) 1780 zł 1902 zł 1916 zł 2130 zł 2274 zł 2293 zł 3364 zł 3592 zł 3622 zł 5000 zł 5339 zł 5384 zł

Świadczenia mogą być jeszcze wyższe

Rząd układał założenia do ustawy budżetowej na 2025 r. już pod koniec 2023 r., przez co cześć z nich może być już nieaktualne. Niektórzy ekonomiści szacują, że realny wzrost wynagrodzeń może być znacznie wyższy niż 3 proc. bo nawet 8 proc. Jeśli to się sprawdzi, płace w znacznie większym stopniu wpłyną na emerytury.

FATALNIE! Inflacja wystrzeliła, a eksperci nie mają dobrych wieści. Będzie jeszcze drożej!

- Prognozowanie dziś, jakie będą wskaźniki dotyczące przede wszystkim inflacji mija się z celem. Na razie operujemy na danych z GUS za pierwszych siedem miesięcy tego roku, a wiele się może jeszcze zmienić. Zobaczymy, jaka będzie dynamika cen w drugiej połowie roku – uprzedza ekspert emerytalny Oskar Sobolewski. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy w lutym 2025 r., kiedy GUS poda dane o inflacji i realnym wzroście płac w zakończonym roku 2024.

