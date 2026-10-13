Nawrocki totalnie zdyskredytował Sikorskiego. Dzień później doczekał się odpowiedzi

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-13 13:32

W poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Rzeczpospolita" prezydent Karol Nawrocki bardzo mocno zdyskredytował jakiekolwiek moce sprawcze Radosława Sikorskiego. Na odpowiedź szefa MSZ i wicepremiera musieliśmy poczekać jeden dzień. Występując na Warsaw Security Forum Radosław Sikorski nie odniósł się wprost do zarzutów Nawrockiego, ale nie omieszkał wbić mu potężnej szpileczki, wyznaczając "dwa zadania" dla głowy państwa.

Radosław Sikorski gestykuluje podczas przemówienia. Obok Karol Nawrocki. O sporze polityków przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Joerg Carstensen & Marek Kudelski/Super Express/ Associated Press Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, i prezydent Karol Nawrocki na zdjęciu. Sikorski, w garniturze i krawacie, z gestykulującą ręką, krytykuje pomysł finansowania odbudowy Strefy Gazy. Nawrocki, również w garniturze z przypinką flagi, uśmiecha się i składa dłonie. Artykuł na Super Biznes porusza temat "Rady Pokoju" Trumpa.
  • Nie ma miłości między Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim
  • Prezydent w ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" mocno zdezawuował możliwości szefa MSZ
  • Ten dzień później odpowiedział mu, wyznaczając mu "dwa zadania".
  • Zobaczcie szczegóły ich najnowszej "wymiany uprzejmości".

Prezydent dyskredytuje Sikorskiego

"Rzeczpospolita" zapytała Karola Nawrockiego o możliwość rozmów z Radosławem Sikorskim w sprawie odblokowania nominacji ambasadorskich. - - Z wicepremierem Sikorskim nie jestem gotów (do rozmowy). Dlaczego? Bo rozmowy z nim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem - odparł bezkompromisowo w odpowiedzi prezydent.

Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów. Ale nie będę ponownie negocjował z ministrem Sikorskim, skoro – jak się okazało – nie może on samodzielnie doprowadzić tych ustaleń do końca – dodawał (WIĘCEJ: Te słowa Karola Nawrockiego o Radosławie Sikorskim przejdą do historii. Ależ zrobiło się nieprzyjemnie!).

Jest odpowiedź, "dwa zadania"

Ciężko uwierzyć, by słowa te nie dotarły do uszu wicepremiera. Ten, występując we wtorek na Warsaw Security Forum, postanowił uszczypliwie zrewanżować się prezydentowi, wyznaczając mu "dwa zadania". Szef MSZ odniósł się do rzekomo znakomitych relacji łączących prezydenta Karola Nawrockiego z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Sikorski wyraził nadzieję, że głowa państwa wykorzysta zatem swoje kontakty w Waszyngtonie w kluczowych dla Polski sprawach.

Zobacz: Takich wyników jeszcze nie było! Donald Tusk byłby samotny jak palec w Sejmie!

Polski dziennikarz zadał to pytanie prezydentowi Trumpowi w Waszyngtonie, a on odpowiedział, że pomógł w wyborze naszego prezydenta. Liczę więc na naszego prezydenta MAGA, aby skorzystał z przyjaźni łączącej go z prezydentem Trumpem, żeby zrobić dwie rzeczy - mówił wicepremiera. Następnie dodał: 

- Zapewnić powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz by przekonać go, że to Putin jest agresorem, a Zełenski jest ofiarą agresji, a wojnę kończy się, przekonując agresora, aby zmniejszył swoje ambicje, a nie prosząc ofiarę o kapitulację

Galeria poniżej: Tak mieszka Radosław Sikorski

Radosław Sikorski
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KAROL NAWROCKI
RADOSŁAW SIKORSKI