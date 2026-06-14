Pałac Prezydencki czeka na ruch Ukrainy

Sprawa ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego ponownie wywołała gorącą dyskusję w polityce. Temat pojawił się podczas programu „Śniadanie Rymanowskiego”, gdzie pytania o stanowisko prezydenta usłyszał Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

Polityk zapewnił, że Karol Nawrocki nie zmienił swojego stanowiska i nie wycofał się z rozważanej decyzji.

– Pan prezydent się z niczego nie wycofał – podkreślił.

„To Ukraina nawarzyła piwa”

Według Andruszkiewicza źródłem napięcia jest decyzja strony ukraińskiej dotycząca nadania jednostce wojskowej imienia osób określanych jako „bohaterowie UPA”.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta nie krył krytycznego stanowiska Warszawy wobec tego kroku.

– Czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa, mówiąc kolokwialnie – stwierdził polityk.

Jak dodał, Kijów zna stanowisko polskich władz, ponieważ zostało ono przekazane kanałami dyplomatycznymi.

„Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej”

Największe emocje wzbudziły jednak słowa o ultimatum dla Ukrainy.

Andruszkiewicz ujawnił, że Polska oczekuje odpowiedzi ze strony ukraińskiej, ale czas na reakcję jest ograniczony.

– Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję. Czekamy, czy taka reakcja będzie – powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że brak odpowiedzi może skutkować szybkimi działaniami ze strony prezydenta.

Decyzja może zapaść w każdej chwili

Nikt w otoczeniu prezydenta nie ukrywa, że dalszy rozwój wydarzeń zależy od postawy Kijowa.

Zdaniem Andruszkiewicza, jeśli oczekiwana reakcja nie nadejdzie, Karol Nawrocki podejmie odpowiednie kroki.

– Jeśli tej reakcji nie będzie, natychmiast nastąpi odpowiednia decyzja pana prezydenta – zapowiedział.

Kapituła milczy, politycy pytają

Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że nie ujawniono stanowiska Kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się sprawą na początku tygodnia.

Choć jej opinia nie jest wiążąca dla prezydenta, część polityków uważa, że opinia publiczna powinna poznać jej treść.

Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, przyznał, że dziwi go przeciągające się oczekiwanie na decyzję.

– Brakuje mi jednego, wyrazistego komunikatu – ocenił.

Konfederacja wątpi w reakcję Kijowa

Machulski nie krył również sceptycyzmu wobec możliwości szybkiego rozwiązania sporu.

Jego zdaniem trudno oczekiwać, że strona ukraińska nagle zmieni swoje stanowisko i wycofa się z kontrowersyjnej decyzji.

Polityk zasugerował także, że prezydent może czekać na kolejne rozmowy lub spotkania z przedstawicielami Ukrainy.

Polityczna burza dopiero się rozkręca

Sprawa Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego staje się jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni. Na razie nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź Ukrainy i czy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się na bezprecedensowy krok.

Zdaniem komentatorów polityczny zegar tyka, a w Pałacu Prezydenckim nikt nie ukrywa, że cierpliwość Warszawy może się wkrótce skończyć.

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