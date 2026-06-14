Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W planach ma udział w gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu z okazji urodzin prezydenta Donalda Trumpa.

Podczas pobytu za oceanem ma również spotkać się z amerykańskim przywódcą, politykami Partii Republikańskiej oraz przedstawicielami Polonii.

Właśnie przed tymi rozmowami głos zabrał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

„To powinien być temat numer 1”

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma wątpliwości, że najważniejszą kwestią jest zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Zdaniem Sikorskiego, dodatkowe siły USA powinny zostać skierowane przede wszystkim na wschodnią flankę NATO, gdzie zagrożenia dla bezpieczeństwa są największe.

– To numer jeden – podkreślił minister podczas konferencji prasowej w Opolu.

Polski rząd od kilku miesięcy zabiega o dalsze wzmacnianie wojskowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Niespodziewany wątek. Chodzi o Ziobrę

Drugim tematem, który według Sikorskiego powinien zostać poruszony podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, jest sprawa Zbigniewa Ziobry.

Minister stwierdził, że były szef resortu sprawiedliwości przebywa w USA, choć – jak ocenił – powinien odpowiadać przed polskimi organami ścigania.

Sikorski zwrócił również uwagę na wizę dziennikarską, na podstawie której Ziobro miał wjechać do Stanów Zjednoczonych.

– Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem. Jest politykiem i posłem – mówił szef polskiej dyplomacji.

Apel do Trumpa w sprawie wizy

Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki poruszy ten temat podczas rozmów z amerykańskim prezydentem.

Według ministra między bliskimi sojusznikami nie powinno dochodzić do sytuacji, w których osoby ścigane przez polskie organy korzystają z dokumentów uzyskanych w niejasnych okolicznościach.

Szef MSZ zasugerował, że amerykańskie władze powinny rozważyć unieważnienie wizy.

Polska chce więcej amerykańskich żołnierzy

Sprawa obecności wojsk USA w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Premier Donald Tusk poinformował już, że rząd przygotowuje infrastrukturę i zaplecze logistyczne pod ewentualne zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących nad Wisłą.

Kilka tygodni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił stronie amerykańskiej propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Wcześniej pojawiały się doniesienia o możliwych zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich sił w Europie, co wywołało spore obawy wśród ekspertów.

Trump zapowiada kolejnych żołnierzy

Według wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa do Polski może zostać wysłanych dodatkowych pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy.

To właśnie kwestia bezpieczeństwa i współpracy wojskowej ma być jednym z najważniejszych punktów relacji Warszawy i Waszyngtonu w najbliższych miesiącach.

Dlatego każde spotkanie polskiego prezydenta z amerykańskim przywódcą budzi ogromne zainteresowanie.

Czy padną konkretne deklaracje?

Na razie nie wiadomo, jakie ustalenia przyniosą rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Pewne jest jednak, że oczekiwania są duże.

Jedni liczą na nowe gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, inni czekają na sygnały dotyczące sprawy Zbigniewa Ziobry. Odpowiedzi mogą paść już podczas najbliższych spotkań za oceanem.

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