Nawrocki milczy w sprawie Romanowskiego. „Nie uważam nic”

Azyl dla Romanowskiego, którego Nawrocki nie chce komentować

Węgierski rząd udzielił azylu politycznego posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, podejrzanemu w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wydaniu wobec posła Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Nawrocki chce być z dala od Romanowskiego jednak całość może mieć głębsze dno

Reżim Viktora Orbana udziela wsparcia politykom z całego regionu, którzy są przestępcami - ocenił Janos Szeky z portalu visegradinsight.eu. Wyjaśnił jednak, że w przypadku posła PiS Marcina Romanowskiego może chodzić o coś więcej, niż tylko o urazę do rządu Donalda Tuska.

Dziennikarz wyjaśnił, że o ile nie podejrzewa w tym przypadku działania na rzecz bądź na polecenie Rosji, o tyle nie wyklucza, że w tle może znajdować się sprawa zakupu licencji na program Pegasus, w którą zaangażowany był Romanowski.

"Zakup licencji przez Węgry został najprawdopodobniej ułatwiony przez (premiera Izraela Benjamina) Netanjahu i od tego czasu Budapeszt jest najbardziej zagorzałym orędownikiem Izraela na arenie międzynarodowej" - zauważył Szeky, przypominając, że szczegóły węgierskiej umowy do dziś pozostają nieznane. Szeky przyznał, że ani on, ani nikt z jego znajomych dziennikarzy nie ma dowodów na powiązania polityków polskiej Zjednoczonej Prawicy z Węgrami w kontekście umów dotyczących programu Pegasus, ale - w jego ocenie - to właśnie te powiązania mogą stać za decyzją o udzieleniu Romanowskiemu azylu politycznego.

Szeky nie wyklucza scenariusza, w którym Węgry zignorują Europejski Nakaz Aresztowania, wydany wobec Romanowskiego. "Nie sądzę, żeby teraz (rządzący) przejmowali się reakcją Unii Europejskiej, skoro ich nadzieje na otrzymanie funduszy unijnych drastycznie zmalały" - przyznał dziennikarz. Szeky zaznaczył też, że gdyby Węgry liczyły się ze zdaniem unijnych partnerów, to nie prowokowałyby Polaków tuż przed przekazaniem im prezydencji w Radzie UE. W ocenie rozmówcy możliwym scenariuszem jest też to, że Orban obstawia zwycięstwo Karola Nawrockiego w zbliżających się wyborach prezydenckich w Polsce.