Romanowski: Nie mam szans w Polsce na bezstronny, uczciwy proces [NASZA ROZMOWA]

Były wiceminister Marcin Romanowski przebywa na Węgrzech. Tam został mu udzielony azyl. W rozmowie z "Super Expressem" polityk tłumaczy: - Mamy do czynienia w Polsce z represjami, z przestępczością o charakterze rządowym stąd też prześladowanemu politykowi opozycji Węgry przyznały ochronę prawną i azyl. Ja się nie ukrywam, nie ukrywam swojego miejsca pobytu. Jestem na Węgrzech. Przyznanie mi przez państwo członkowskie UE azylu potwierdza, że w Polsce mamy do czynienia z prześladowaniami politycznymi. I nie byłem w Hiszpanii, jestem na Węgrzech - zaznacza Marcin Romanowski. - Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową. To wszystko wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy i myślę, że nikt z nas, kiedy zaczynało się to śledztwo, nie spodziewałby się, że osoba podejrzana w tak poważnej sprawie będzie musiała uciekać na Węgry, aby chronić się przed odpowiedzialnością - przyznał minister Adam Bodnar, komentujący sprawę posła PiS.