Nawrocki chce nowego święta. Czarzasty zareagował zaskakująco

Prezydent Nawrocki zainicjował projekt ustanowienia 28 czerwca nowym świętem, by upamiętnić działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych.

Propozycja, ogłoszona w rocznicę Poznańskiego Czerwca, zyskała zaskakujące wstępne poparcie Marszałka Sejmu Czarzastego, mimo początkowej niewiedzy.

Czy ten gest ponad podziałami gwarantuje przyjęcie ustawy i uhonorowanie bohaterów? Sprawdź, co to oznacza dla przyszłości projektu!

Karol Nawrocki zaproponował ustanowienie nowego święta państwowego. Chodzi o Dzień Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, który miałby przypadać 28 czerwca. Prezydent poinformował o podpisaniu projektu inicjatywy ustawodawczej podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Data nie jest przypadkowa. 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do robotniczego protestu, który został brutalnie stłumiony przez komunistyczne władze. Według ustaleń IPN zginęło co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych.

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Nawrocki chce nowego święta

Prezydent podkreślał, że nowe święto miałoby upamiętniać nie tylko uczestników Poznańskiego Czerwca, ale także osoby zaangażowane w opór wobec systemu komunistycznego w kolejnych dekadach.

Nawrocki mówił, że w jednej dacie można symbolicznie zamknąć najważniejsze polskie miesiące sprzeciwu wobec komunistycznej władzy: Poznański Czerwiec 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Czerwiec 1976 oraz działalność Solidarności w latach 80.

Prezydent zaapelował też o polityczne porozumienie ponad podziałami. Jak zaznaczył, liczy na to, że parlament poprze projekt i że kombatanci oraz osoby represjonowane będą miały swój dzień w kalendarzu.

Czarzasty odpowiedział na propozycję

Do pomysłu odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przyznał, że wcześniej nie znał szczegółów prezydenckiej inicjatywy, ale sama idea upamiętnienia działaczy opozycji i osób represjonowanych spotkała się z jego aprobatą.

– Nie słyszałem o niej. Nie zwracam za bardzo uwagi na to, co mówi pan prezydent. Muszę się poprawić – powiedział Czarzasty w rozmowie z „Faktem”. – Osobom represjonowanym i tym, którzy zginęli, należy się szacunek. Nie mam nic przeciwko upamiętnieniu ich w zaproponowanym dniu – stwierdził.

Ponad politycznymi podziałami?

Wypowiedź Czarzastego może być istotna dla dalszych losów projektu. Prezydent już podczas uroczystości w Poznaniu mówił, że liczy na kompromis w parlamencie. Teraz wszystko zależy od tego, jak projekt zostanie przyjęty przez posłów.

Ustanowienie nowego dnia pamięci wymaga przejścia pełnej ścieżki legislacyjnej. Jeśli projekt trafi do Sejmu, zajmą się nim posłowie, a następnie senatorowie. Dopiero po przyjęciu ustawy nowe święto mogłoby zostać wpisane do kalendarza.

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Poznański Czerwiec. Jedna z najważniejszych dat PRL

Poznański Czerwiec 1956 roku był jednym z pierwszych masowych wystąpień społecznych przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Protest rozpoczął się w Zakładach Cegielskiego, które wówczas nosiły nazwę Zakładów im. Stalina.

Robotnicy domagali się poprawy warunków pracy i życia. Demonstracja szybko przerodziła się w wielotysięczny protest uliczny. Władze odpowiedziały siłą. Na ulice Poznania wysłano wojsko i milicję.

W niedzielnych obchodach w Poznaniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, kombatanci, parlamentarzyści, samorządowcy oraz goście zagraniczni. Obecni byli m.in. prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu oraz prezydenci kilku państw europejskich.

Teraz prezydencka propozycja ma przenieść pamięć o tamtych wydarzeniach na poziom ogólnopaństwowy. 28 czerwca miałby stać się dniem poświęconym wszystkim, którzy sprzeciwiali się komunistycznemu zniewoleniu i zapłacili za to wysoką cenę.

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