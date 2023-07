Nawet 1445 zł ekstra dla emerytów! Seniorze sprawdź, ile dostaniesz we wrześniu: emeryta z ZUS i czternastka [KONKRETNE WYLICZENIA]

Czternastka w parlamencie

Czternastka została wypłacona seniorom już dwukrotnie. Od tego roku dodatek ten na stałe wchodzi do systemu emerytalnego i będzie wypłacany w terminie przyjętym przez rząd. 14 emerytura będzie wprowadzona specjalną ustawą, którą niedawno uchwalił Sejm (aktualnie trafiła do Senatu). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tegoroczne świadczenie trafi na konta uprawnionych we wrześniu.

Sejm zdecydował, że mniej emerytów będzie dostawać czternastkę

Czternastka wyniesie co najmniej tyle, ile emerytura minimalna (1588 zł brutto) – lub więcej, jeśli tak postanowi Rada Ministrów. Osoby z najniższymi świadczeniami (do 900 zł), otrzymają na rękę 1445,48 zł (od kwoty brutto zostanie odprowadzona tylko składka zdrowotna). Pozostałym emerytom od dodatku zostanie pobrany także podatek.

Co z darmowymi lekami dla seniorów i dzieci? Coraz mniej czasu na ich wprowadzenie

Jeśli ktoś otrzymuje emeryturę minimalną, w sumie we wrześniu dostanie przelew z ZUS na kwotę 2809 zł. Przy 2000 zł emerytury na konto seniora wpłynie ok. 3300 zł. Przypominamy, że zgodnie z decyzją rządu, pełną czternastkę dostaną tylko osoby z emeryturą do 2900 zł brutto. Przy wyższym świadczeniu dodatek będzie zmniejszany „złotówka za złotówkę”.