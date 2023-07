Co z darmowymi lekami dla seniorów i dzieci? Coraz mniej czasu na ich wprowadzenie

Lekarze dopuszczeni do Saakaszwilego. To polski zespół medyczny

W maju podczas konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński (74 l.) zapowiedział darmowe autostrady, podwyżkę świadczenia 500 plus oraz rozszerzenie programu darmowych leków 75 plus na młodszych seniorów (65 plus) i dzieci. Kadencja parlamentu dobiega końca, a sprawa darmowych leków dopiero teraz nabiera tempa. Projekt nowelizacji ustawy o lekach 75 plus w poniedziałek zatwierdziła Rada Ministrów, a już we wtorek zajął się nim Sejm. Najpierw został rozpatrzony przez sejmową Komisję Zdrowia, a późnym wieczorem debatowano nad nim na posiedzeniu plenarnym. Podczas dyskusji poseł KO Rajmund Miller (68 l.) zauważył, że w ustawie zabrakło listy darmowych leków, która dziś liczy 2000 pozycji. - Przygotowywane jest jej poszerzenie. W niedługim czasie nowa lista zostanie przedstawiona – zapowiedział poseł PiS Janusz Latos (59 l.).

Koniec prac parlamentu IX kadencji

Posłowie planują zgłosić szereg poprawek do ustawy, przez co wróci ona do Komisji Zdrowia. Rajmund Miller proponuje m.in., aby leki 65 plus były finansowe z budżetu państwa, a nie z pieniędzy NFZ. Po uchwaleniu ustawy trafi ona do Senatu, który będzie miał mało czasu na jej rozpatrzenie, bo ostatnie posiedzenie odbędzie się 28 lipca.

