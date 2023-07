Pacjenci nie muszą się już niepokoić o bezpłatne leki. Rząd ma zatwierdzić ustawę

Czas leci, konkretów brak

W maju prezes Kaczyński złożył kilka ważnych obietnic wyborczych w tym: 800 plus i darmowe autostrady. Dla seniorów najważniejsza jest zapowiedź rozszerzenia darmowych leków 75 plus do 65 plus. Od dawna apelowały o to środowiska lekarzy i pacjentów zrzeszone w ramach Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". Jak Koalicja odbiera dziś zapowiedź lidera PiS?

– Pozytywnie przyjmujemy zapowiedź zmian i obniżenia wieku uprawniającego do otrzymywania darmowych leków, ale jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że de facto nic w tej sprawie od majowej zapowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości się nie zadziało. Czas leci, a konkretów nadal brak. Mamy duże wątpliwości czy program zostanie wprowadzony w tej kadencji parlamentu – komentuje dla „SE” prezes Koalicji Magdalena Osińska-Kurzywilk.

Bezpłatne leki w Sejmie jeszcze w lipcu

„Super Express” jeszcze w czerwcu zapytał rzecznika rządu, Piotra Müllera, kiedy projekt ustawy rozszerzającej program darmowych leków trafi pod obrady Rady Ministrów. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dziś, czyli 10 lipca Müller poinformował PAP, że po południu odbędzie się posiedzenie rządu, na którym pojawi się projekt dotyczący leków.

- Zajmiemy się projektem rozszerzenia programu bezpłatnych leków o seniorów od 65 roku życia oraz dzieci do 18 roku życia. Chcemy, żeby ten projekt był przyjęty w lipcu na posiedzeniu Sejmu - powiedział Müller w rozmowie z PAP.

Sejm zbierze się w lipcu dwukrotnie i będą to ostatnie posiedzenia Izby Niższej parlamentu przed wyborami w październiku.

