Najważniejsze ustalenia na spotkaniu Nawrocki-Trump. Co trzeba wiedzieć?

Prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, uzyskując zapewnienia o gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski i obietnicę wsparcia wojskowego.

Rozmawiano o zwiększeniu obecności wojskowej USA w Polsce, a dalsze rozmowy na ten temat zaplanowano pomiędzy przedstawicielami Pentagonu i BBN. W styczniu do Polski mają trafić zamówione myśliwce F-35.

Prezydent Nawrocki wyraził brak zaufania do Władimira Putina, podkreślając złe doświadczenia Polski z Federacją Rosyjską i potrzebę wsparcia Ukrainy.

Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy ekonomicznej w ramach Inicjatywy Trójmorza, uniezależnienia Europy Środkowo-Wschodniej od rosyjskiego gazu oraz zaproszenia Polski na przyszłoroczny szczyt G20 na Florydzie. Prezydent Nawrocki zaprosił Donalda Trumpa do złożenia wizyty w Polsce w przyszłym roku.

Gwarancje Bezpieczeństwa

Prezydent Nawrocki podkreślił, że podczas spotkania otrzymał od Donalda Trumpa zapewnienia o gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski.

- To jasno wybrzmiało i to znalazło swoje potwierdzenie także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem - zaznaczył Nawrocki.

Obecność wojsk amerykańskich w Polsce

Jednym z kluczowych tematów rozmów było zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.

- Zdradzę państwu, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu - powiedział Nawrocki.

Dalsze rozmowy w tej sprawie zaplanowano na najbliższe dni pomiędzy szefem Pentagonu Pete'm Hegsethem, a szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem.

- Będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej - dodał Nawrocki. Ponadto, w styczniu do Polski mają trafić zamówione w 2020 roku myśliwce F-35, na których polscy piloci przechodzą szkolenie w USA.

Stanowisko wobec Rosji i Władimira Putina

Prezydent Nawrocki odniósł się również do kwestii relacji z Rosją i osobą Władimira Putina. Zapewnił, że wyraził swoje stanowisko w sposób jednoznaczny, podkreślając brak zaufania do rosyjskiego przywódcy.

- Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską i kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy - stwierdził prezydent. - Niezależnie od różnic, które są w ramach UE, różnic, które są w Polsce między mną a polskim rządem, gwarantuję, że w kwestiach bezpieczeństwa, także na tym spotkaniu zamkniętym, mówiłem jednoznacznie o tym, jak postrzegam Władimira Putina, jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata - dodał.

Współpraca Ekonomiczna

Rozmowy dotyczyły także zacieśnienia współpracy ekonomicznej, szczególnie w ramach inicjatywy Trójmorza. Europoseł PiS Adam Bielan, będący członkiem delegacji prezydenckiej, poinformował, że omawiano kwestię uniezależnienia Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw rosyjskiego gazu poprzez import LNG z USA, a także wzmocnienie samej inicjatywy Trójmorza.

Zaproszenie na szczyt G20

Prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20, który odbędzie się na Florydzie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że "za sprawą zaproszenia przez prezydenta Trumpa, prezydenta Nawrockiego na szczyt grupy G20 Polska rozpoczyna swoją drogę do dołączenia do tej jakże prestiżowej grupy dwudziestu największych, najbardziej rozwiniętych gospodarek świata". Stany Zjednoczone obejmą prezydencję grupy G20 w przyszłym roku.

Na zakończenie, prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zaprosił Donalda Trumpa do złożenia wizyty w Polsce. Choć konkretna data nie została ustalona, prezydent Nawrocki wyraził nadzieję, że do wizyty dojdzie w przyszłym roku.

- Polska jest liderem krajów Europy środkowej i wschodniej i dla całego regionu byłoby doskonale gdyby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, odwiedził Polskę - powiedział.

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa:

