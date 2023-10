Najnowszy sondaż. Tusk może zacierać ręce

Andrzej Duda kilka dni po wyborach zaprosił do Pałacu Prezydenckiego polityków z wszystkich partii, które dostały się do Sejmu. Po konsultacjach nie zdecydował jednak, komu powierzy misję stworzenia rządu. Naturalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy jest Donald Tusk. Jak wynika z najnowszych doniesień medialnych, lider PO właśnie konstruuje swój rząd. Tymczasem już 13 listopada zbierze się nowy Sejm i właśnie wtedy przekonamy się kto tak w zasadzie będzie kandydatem na premiera. Tymczasem najnowszy sondaż przynosi jednoznaczną odpowiedź na pytanie, kto powinien zostać premierem. Aż 40,4 procent Polaków uważa, że misję stworzenia rządu powinien otrzymać Donald Tusk, z kolei 30,2 procent sądzi, że to Mateusz Morawiecki powinien zostać poproszony o powołanie nowego rządu. 17,9 procent obywateli jest zdania, że powinien to być inny polityk - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

