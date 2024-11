Karol Nawrocki: Żyję skromnie, zawsze z Polską w sercu

Karol Nawrocki zabrał głos po tym, jak został ogłoszony kandydatem na prezydenta. - Wierzę w zwycięstwo i wierzę w Polskę! I wierzę w was - mówi Karol Nawrocki. - Powiem więcej, wierzę w Polskę i będę o nią walczyć. Długa drogę przeszedłem, by tu być i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że będę reprezentować wszystkich Polaków. Moja droga rozpoczęła się od robotniczej dzielnicy w Gdańsku, przez szkołę i hale sportowe. (...) Żyję skromnie, zawsze z Polską w sercu - mówi, co wzbudza ogromny aplauz publiki zgromadzonej w Krakowie.

Karol Nawrocki dziękuje za to, że może walczyć w wyrobach prezydenckich

Karol Nawrocki podkreśla, że jest gotowy zostać prezydentem Polski. Dlaczego? Bo rozumie życie zwykłych Polaków, i jak mówi: - Polska by była, musi być wielka. Nie można pozwolić na zabranie nam symboli i na ograniczanie nam suwerenności. Ciężko pracowałem i pracuję, tka jak i Wy drodzy Polacy.

Nawrocki podziękował też Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Dziękuję za zaufanie i odpowiedzialność za Polskę - zwrócił się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Nawrocki o przyszłości Polski

Kandydat obywatelski z poparciem PiS Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że: - Naiwnością było uzależnienie Polski od rosyjskich surowców. (...) Wierzę w Polskę skutecznie broniącą swoich granic, a nie w Polskę płacącą nielegalnym imigrantom za wyjazd z naszego kraju. Chcę być prezydentem waszej przyszłości. (...) Polska potrzebuje wizjonerów. Nie możemy odstąpić od budowy CPK. (...) Stoczyłem w życiu wiele walk, dziś idę do tej najważniejszej, walki o Polskę.

