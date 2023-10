To oni negocjują program koalicji. Specjalny zespół negocjatorów pracuje na zapleczu KO, Trzeciej Drogi i Lewicy

Szczerba nie gryzł się w język: Morawiecki to kanciarz i spekulant

Po rozmowach z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych prezydent Andrzej Duda (51 l.) zwrócił uwagę na brak umowy koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. - To są niepotrzebne uwagi i komentarze – mówił Donald Tusk (66 l.). Z naszych informacji wynika jednak, że szef Platformy chce mieć taki dokument gotowy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu X kadencji. - To ma być ostateczny dowód za posiadaniem sejmowej większości. Tusk liczy, że prezydent powierzy mu wtedy misję tworzenia rządu – mówi nam polityk PO pragnący zachować anonimowość. Dlatego ruszyły już prace specjalnego zespołu negocjacyjnego. KO reprezentuje w nim Marcin Kierwiński (47 l.), Trzecią Drogę Michał Kobosko (55 l.) i Piotr Zgorzelski (60 l.), a Lewicę Krzysztof Gawkowski (43 l.) i Dariusz Wieczorek (58 l.). - W tej chwili mamy wytyczonych 20 podstawowych kierunków, ale będziemy proponowali jeszcze dodatkowe obszary – mówi nam Wieczorek. Politolog dr Olgierd Annusewicz (46 l.) spodziewa się, że nie będzie to obszerny dokument. - Im więcej taka umowa ma niuansów, tym trudniej ją podpisać. W interesie tej koalicji jest pokazanie, że umieją się szybko i sprawnie dogadać – podkreśla ekspert.

D. WIECZOREK: W UMOWIE KOALICYJNEJ MOŻLIWY POWRÓT DO KOMPROMISU ABORCYJNEGO