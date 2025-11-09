Azyl polityczny dla Ziobry? Marcin Romanowski stawia sprawę jasno

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, po uchyleniu immunitetu, przebywa na Węgrzech. Jego bliski współpracownik, Marcin Romanowski, który sam uzyskał tam azyl, otwarcie zachęca go do podobnego kroku, na antenie Polsat News. Czy lider Suwerennej Polski zdecyduje się na złożenie wniosku o ochronę prawną w Budapeszcie, by uniknąć prokuratorskich zarzutów w kraju?

  • Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który sam korzysta z azylu politycznego na Węgrzech, zachęca Zbigniewa Ziobrę do ubiegania się o taką ochronę.
  • Romanowski twierdzi, że zarzuty wobec Ziobry mają ten sam charakter co jego własne i że w Polsce nie ma szans na uczciwy proces, nazywając prokuratorów i sędziów "bandytami w togach".
  • Zbigniew Ziobro, któremu Sejm uchylił immunitet i grożą mu zarzuty, przebywa obecnie na Węgrzech i zapowiedział "rozmaite działania prawne i polityczne".
  • Decyzja o uchyleniu immunitetu Ziobrze wywołała szerokie komentarze polityczne, z Donaldem Tuskiem mówiącym o "rozliczeniach" i Jarosławem Kaczyńskim o "obcych interesach"

Zachęta do azylu. Czy Zbigniew Ziobro pójdzie drogą Romanowskiego?

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, który sam korzysta z ochrony prawnej na Węgrzech, nie pozostawia wątpliwości co do swoich rekomendacji dla byłego przełożonego. W niedzielnej rozmowie z Polsat News polityk, zapytany o ewentualny wniosek o azyl dla Zbigniewa Ziobry, odpowiedział wymijająco, ale sugestywnie. — To jest pytanie do Zbigniewa Ziobry, czy złoży wniosek, czy nie — stwierdził, by po chwili dodać: — Na pewno bym zachęcał, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej. Były wiceminister sprawiedliwości nie odpowiedział wprost, czy zostanie złożony wniosek o azyl polityczny dla Zbigniewa Ziobry, ale jego sugestia była jednoznaczna.

Romanowski uzasadnił swoje stanowisko ostrą krytyką polskiego wymiaru sprawiedliwości. — W Polsce nie mamy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Mamy do czynienia z bandytami w togach prokuratorskich i sędziowskich. Trudno uciekać przed czymś, czego nie ma — oświadczył, podkreślając, że zarzuty wobec Ziobry mają ten sam charakter, co w jego przypadku i nie ma on "szans na dostęp do uczciwego procesu".

Co prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze?

Decyzja o ewentualnym ubieganiu się o azyl jest bezpośrednio związana z działaniami prokuratury w Polsce. W miniony piątek Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, otwierając drogę do postawienia mu zarzutów. Jeszcze tego samego dnia Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu postanowienia o przedstawieniu byłemu ministrowi zarzutów popełnienia 26 przestępstw. Jednocześnie wydano postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że były wiceminister Marcin Romanowski na Węgrzech uzyskał już status azylanta i jest tam podejrzany w tym samym śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Ucieczka czy ochrona prawna? Polityczna burza wokół sprawy Ziobry

Sam Zbigniew Ziobro, który obecnie przebywa w Budapeszcie, pozostaje tajemniczy co do swoich dalszych kroków. — W tej chwili wszystkiego o swoich zamierzeniach mówić nie będę. O tym, jakie będę podejmował działania, będę informował w miarę upływu czasu — oświadczył w rozmowie z Radiem Maryja, zapowiadając "rozmaite działania prawne i polityczne". Sytuacja wywołała falę komentarzy na scenie politycznej. Premier Donald Tusk stwierdził, że "to bardzo ważne, że Polacy zobaczyli, że rozliczenia stają się faktem". Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił działania wobec Ziobry jako realizację interesów "obcych mocodawców". Kwestia ewentualnego azylu dla byłego ministra sprawiedliwości staje się centralnym punktem politycznego sporu o praworządność i rozliczenia poprzedniej władzy.

