Aż 67,5% Polaków wierzy w powrót PiS do władzy po wyborach w 2027 r., co pokazuje silne przekonanie społeczne.

Co ciekawe, większość wyborców obecnej koalicji rządzącej (54%) również przewiduje powrót PiS, co sugeruje powszechne postrzeganie partii jako poważnego gracza politycznego.

Aż 81% wyborców obecnej opozycji uważa, że PiS ma szansę na powrót, co podkreśla, że nawet przeciwnicy polityczni dostrzegają potencjał partii.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie WP, przeprowadzony w dniach 24-26 października 2025 r., dostarcza najnowszych danych na ten temat

Czy PiS wróci do władzy? Znamy wyniki najnowszego sondażu

Najnowsze badanie opinii publicznej rzuca nowe światło na nastroje Polaków dotyczące przyszłości sceny politycznej. Wyniki mogą być dla wielu zaskoczeniem i stanowią ważny prognostyk na kolejne lata, wpływając na postrzeganie stabilności politycznej w kraju. Z sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie WP wynika, że aż 67,5 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Na tak postawione pytanie odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 19,8 proc. respondentów, a opcję "raczej tak" wybrało 47,7 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest znacznie mniejsza grupa, bo zaledwie 22,2 proc. ankietowanych. W tej grupie 4,3 proc. jest "zdecydowanie" przekonanych, że taki scenariusz się nie ziści, podczas gdy 17,9 proc. ocenia to jako "raczej" niemożliwe. Warto zauważyć, że co dziesiąty Polak (10,3 proc.) nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie, co pokazuje, że spora część społeczeństwa wciąż czeka na rozwój wydarzeń. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-26 października 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Niespodzianka w elektoracie koalicji rządzącej. Co myślą jej wyborcy?

Najciekawsze wnioski płyną z analizy odpowiedzi wyborców poszczególnych ugrupowań. Okazuje się, że wiara w powrót partii Jarosława Kaczyńskiego do władzy jest silna nie tylko wśród jej zwolenników. To właśnie w elektoracie obecnej koalicji rządzącej kryje się największa niespodzianka tego badania. Aż 57 proc. ankietowanych z tej grupy uważa, że partia Jarosława Kaczyńskiego może wrócić do władzy, przy czym 54 proc. wskazuje opcję "raczej tak", a 3 proc. "zdecydowanie tak". Taki wynik może świadczyć o pewnym sceptycyzmie lub realizmie wyborców koalicji co do trwałości obecnego układu sił.

Jedynie co trzeci wyborca obozu rządzącego zdecydowanie odrzuca możliwość powrotu PiS. Opcję "raczej nie" wskazało 23 proc. z nich, a "zdecydowanie nie" – 9 proc. Pokazuje to, że nawet w grupie, która odsunęła PiS od władzy, nie ma pełnego przekonania, że jest to zmiana ostateczna. Dla liderów koalicji jest to wyraźny sygnał, że utrzymanie poparcia wymagać będzie nieustannej pracy i skutecznego odpowiadania na oczekiwania społeczne.

Jakie nastroje panują wśród zwolenników opozycji?

W obozie Prawa i Sprawiedliwości panuje niemal pełna mobilizacja i wiara w sukces. Zgodnie z przewidywaniami, to właśnie wyborcy tej partii najmocniej wierzą w odzyskanie wpływów w kraju. Ponad cztery piąte (81 proc.) wyborców obecnej opozycji jest przekonanych, że Prawo i Sprawiedliwość ma realną szansę na ponowne przejęcie sterów w kraju. W tej grupie aż 39 proc. ankietowanych jest o tym "zdecydowanie" przekonanych, a kolejne 42 proc. wybiera odpowiedź "raczej tak".

Tylko 15 proc. wyborców PiS nie wierzy w powrót swojej partii do władzy, z czego niemal wszyscy (14 proc.) skłaniają się ku odpowiedzi "raczej nie". Te dane świadczą o bardzo wysokim morale i konsolidacji elektoratu opozycyjnego wokół idei odzyskania władzy w następnych wyborach parlamentarnych.

