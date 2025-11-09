Lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, nazwał Jarosława Kaczyńskiego "kłamcą i chamem", zarzucając mu wykorzystywanie choroby do ataków politycznych.

Politycy PiS, w tym Olga Semeniuk-Patkowska i Rafał Bochenek, skrytykowali wypowiedź Mentzena, określając ją jako "grę na najniższych instynktach" i sugerując jego bliskość z Donaldem Tuskiem.

Mentzen zarzucił PiS stosowanie kłamliwej narracji, powołując się na ujawniony przez dziennikarzy WP "przekaz dnia" pełen "steku kłamstw".

Wypowiedzi Mentzena wywołały szerokie reakcje, zarówno krytyczne ze strony PiS, jak i popierające ze strony niektórych polityków Konfederacji

"Jest kłamcą i chamem". Od tych słów się zaczęło

Iskrą zapalną dla najnowszej odsłony sporu na prawicy stał się wywiad, jakiego Sławomir Mentzen udzielił w programie "Polityczny WF". Lider Konfederacji w bezpardonowy sposób zaatakował prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie" – stwierdził polityk, oskarżając jednocześnie całą formację o systemowe kłamanie. Ta wypowiedź wywołała natychmiastową i bardzo ostrą odpowiedź ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy.

"Gra na najniższych instynktach". Lawina komentarzy polityków PiS

Reakcja Prawa i Sprawiedliwości była wielowątkowa, a jej celem było zdyskredytowanie lidera Konfederacji w oczach prawicowego elektoratu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek natychmiast zasugerował, że Mentzenowi bliżej jest do obozu rządzącego niż do konserwatywnej opozycji.

"Głosowania i wypowiedzi Mentzena w wielu sprawach dowodzą, że prezentuje nurt zdecydowanie bliższy Tuskowi, a nam obcy: nie poparł wprowadzenia zakazu banderyzmu, chce wyprzedaży i prywatyzacji majątku publicznego" – napisał Bochenek, próbując podważyć wiarygodność Konfederacji. Dodał również, że postawa partii Mentzena podczas głosowań w sprawie ministra Ziobry "obnaża rzeczywiste intencje jego ludzi".

W równie ostrym tonie wypowiedziała się posłanka Olga Semeniuk-Patkowska, która zarzuciła Mentzenowi celową eskalację napięcia. "Gra na najniższych instynktach. Zamiast rozmawiać merytorycznie szef Konfederacji schodzi do poziomu, który sam się komentuje" – oceniła na platformie X. Posłanka dodała, że "nakręcanie spirali konfliktu wiadomo komu służy", stawiając pytanie o premedytację takich działań.

Inni politycy PiS skupili się na formie ataku. Były wiceminister Zbigniew Gryglas zaapelował o szacunek, podkreślając: "Panie Sławomirze Mentzenie, nie wypada używać takich słów choćby z racji różnicy wieku z Panem Premierem Jarosławem Kaczyńskim". Z kolei poseł Janusz Kowalski, odpierając sugestie o technologicznym zacofaniu prezesa PiS, wezwał do merytorycznej dyskusji: "Rozmawiajmy zawsze ad rem, a nie ad personam".

Konfederacja popiera lidera. Zaostrza się konflikt na prawicy

Podczas gdy politycy PiS piętnowali słowa Mentzena, jego partyjni koledzy udzielili mu pełnego poparcia, co pokazuje spójność strategii Konfederacji. Europoseł Stanisław Tyszka, zapytany wprost o określenie Kaczyńskiego mianem "chama", krótko skomentował: "Oczywiście". W podobnym duchu wypowiedział się poseł Ryszard Wilk. "Cóż, trudno się nie zgodzić ze Sławomirem Mentzenem" – napisał, nawiązując do tezy lidera, że w Polsce "rządzą emeryci". Jednomyślne poparcie wewnątrz ugrupowania dla tak ostrego ataku personalnego dowodzi, że narastający konflikt na prawicy jest świadomym elementem walki o przejęcie elektoratu i przywództwa po prawej stronie sceny politycznej. Konfederacja stawia na wizerunek siły bezkompromisowej, która nie cofnie się przed bezpośrednią konfrontacją z dotychczasowym hegemonem.

