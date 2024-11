Protest rolników w Medyce. Minister ma dwa tygodnie na odpowiedź

Protest rolników w Medyce. Minister zakończył rozmowy

Rolnicy do wtorku mają złożyć w ministerstwie postulaty, o których w niedzielę 24 listopada, rozmawiali z szefem resortu rolnictwa. Czesław Siekierski zadeklarował, że do 10 grudnia przygotuje na nie odpowiedź. - "Co, kiedy i jak będzie rozwiązywane. Nie ma możliwości, żeby te postulaty były zrealizowane w tym samym czasie, one wymagają szeregu rozwiązań ustawowych, więc to będzie takie rozpisanie zadań z terminami" – powiedział po spotkaniu szef resortu rolnictwa.

Rolnicy oczekują m.in., że rząd i posłowie wyrażą sprzeciw w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a krajami Ameryki Południowej.

Blokada przejścia w Medyce zawieszona?

Na razie nie wiadomo, czy rolnicza blokada będzie kontynuowana. Po spotkaniu z ministrem, lider podkarpackiej organizacji "Oszukana wieś" Roman Kondrów pojechał do protestujących rolników, żeby przekazać szczegóły rozmów. "Jeżeli rolnicy wykażą dobrą wolę, zdecydują, że czekają do 10 grudnia, to zawiesimy protest, ale z niego nie rezygnujemy. A jak ustalenia nie zostaną zrealizowane, to wracamy, ale to już będzie zmasowany protest na całej granicy wschodniej" – powiedział Kondrów.

Rolnicy od soboty blokują dk 28 przy granicy z Medyką. Do Polski nie wpuszczają tirów jadących z Ukrainy. Przepuszczają tylko te wyjeżdżające z Polski, ale tylko po jednym na godzinę.

