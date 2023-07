i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS, Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński, Szymon Hołownia

Badanie "Super Expressu"

Najnowszy sondaż. PiS zyskuje, Hołownia i PSL balansują nad przepaścią

Adam Brzozowski 19:25

W połowie czerwca notowania PO zaczęły zbliżać się do poparcia dla PiS. Nowy sondaż „Super Expressu”, wykonany przez Instytut Badań Pollster, pokazuje zahamowanie tej tendencji: Zjednoczona Prawica może liczyć na 36,6 proc. głosów a KO zostaje w tyle (29,75 proc.). - Po sukcesie marszu z 4 czerwca KO nie zrobiła nic, co by podtrzymało jej rosnące notowania – tłumaczy politolog Kazimierz Kik (76 l.).