Kaczyński będzie miał potężne kłopoty. Polacy nie wierzą w samodzielne rządy PiS. Zobacz wyniki sondażu

Jak zakończą się wybory parlamentarne jesienią 2023 roku i kto będzie w stanie samodzielnie rządzić? To pytanie, które dla Wirtualnej Polski zadali ankieterzy United Surveys. Najwięcej respondentów (35,3 proc.) stwierdziło, że to PiS uzyska najlepszy wynik, ale do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta. Niespełna 17% uważa, że Zjednoczona Prawica, jak do tej pory, będzie mogła sprawować samodzielne rządy. Niewiele mniej ankietowanych, bo 15%, uważa, że PiS uzyska najlepszy wynik, ale to dzisiejsza opozycja stworzy rząd. Na pełne zwycięstwo Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów wskazało 27,8 proc. ankietowanych. Jeden na dwudziestu pytanych nie wie, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość polityczna, jeśli wybory odbędą się w tym roku, w konstytucyjnym terminie. Nawet wśród wyborców partii opozycyjnych przeważa pogląd, że to PiS uzyska najlepszy wynik (54 proc.). 43% pytanych, w tej samej grupie, spodziewa się odebrania władzy partii Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy, dominuje przekonanie (54%), że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, ale do rządzenia będzie potrzebowało koalicjanta. 39 proc. zwolenników PiS wierzy w samodzielne rządy, ale tylko 5 procent spodziewa się tryumfu opozycji i Donalda Tuska.

K.ŁAPIŃSKI: POZYCJA KACZYNSKIEGO NIE ZOSTANIE PODWAŻONA NAWET JAK PRZEGRA WYBORY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.