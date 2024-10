Najnowszy sondaż partyjny. Wspaniałe wieści dla Tuska

Rok po wyborach parlamentarnych na prowadzeniu utrzymuje się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,3 proc. - czytamy w środowej "Rz". Jak podaje dziennik, to wynik gorszy niż w sondażu przeprowadzonym na początku października przez ten sam ośrodek badawczy dla „Rz” (33,1 proc.), jak również od poniedziałkowego badania CBOS (33 proc.) czy United Surveys (33,6 proc.). Jednak koalicja rządowa złożona z Trzeciej Drogi (9,8 proc.) i Lewicy (8,6 proc.) zachowałaby większość parlamentarną i razem miałaby 254 mandaty. Koalicja Obywatelska umacnia się w stosunku do wyniku z wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku, kiedy zdobyła 30,7 proc., a PiS cieszyło się wynikiem 35,38 proc. Dziś partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na wynik poniżej 30 proc., czyli 29,6 proc. - informuje "Rz". Badanie IBRIS dla "Rz" zostało przeprowadzone w dniach 25–26 października 2024 na grupie 1069 respondentów.

Wybory prezydenckie 2025

Wydaje się, że poważnym testem dla obecnego rządu będą zbliżające się wybory prezydenckie. Niemal przesądzone jest, że każda z koalicyjnych partii wystawi swojego kandydata, a to może spowodować konflikty. Zdaniem Szymona Hołowni, nie ma szans na to, by rządzące ugrupowania postawiły na jednego kandydata. - Jesteśmy w sytuacji, w której Platforma Obywatelska zapowiedziała prezentację swojego kandydata prawdopodobnie 7 grudnia. Lewica też pewnie jakoś w najbliższych tygodniach przedstawi kandydatkę. A jeżeli chodzi o moją decyzję, to ona zapadnie w ciągu kilku najbliższych tygodni – przekazał. Jak podkreślił Hołownia, jeżeli on sam zdecyduje się kandydować na prezydenta, to będzie cieszył się wsparciem swojego ugrupowania politycznego - Polski 2050. - A jak zdecyduje PSL, to zobaczymy – oświadczył.

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku. Andrzej Duda, który skończy swoją kadencję w sierpniu w 2025 roku, nie będzie mógł ubiegać się o ten urząd po raz trzeci.

