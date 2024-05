Nagły wpis Tuska z samego rana. Napisał o Putinie i Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński w czwartek odwiedził Podlasie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej. Lider Zjednoczonej Prawicy odniósł się tam do najnowszej decyzji Rafała Trzaskowskiego ws. symboli religijnych. Według doniesień "Gazety Wyborczej" urzędnicy otrzymali zakaz umieszczania symboli religijnych na swoich biurkach. - I to będzie nam towarzyszyć, póki oni będą rządzić, bo ta opcja europejska jest właśnie taka - zniszczyć religię, zniszczyć to, w co ludzie wierzą, że są czymś więcej niż tylko homo sapiens, że są ludźmi, którzy mają duszę, że są ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga - ocenił Jarosław Kaczyński. Do jego słów odniósł się premier Donald Tusk, który postanowił skomentować wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na platformie X. - “Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta! Wolność na Zachodzie się cofa”. Putin? Nie, to Jarosław Kaczyński wczoraj do swoich wyborców na Podlasiu - napisał szef rządu.

Rafał Trzaskowski, komentując doniesienia "Gazety Wyborczej" ocenił, że Warszawa nie zamierza nikogo dyskryminować, ale Polska jest państwem świeckim, a Warszawa tego miasta stolicą.

