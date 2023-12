Nagły wpis Donalda Tuska! "No to zapinamy pasy". Wspomniał o Jacku Kurskim

Donald Tusk opublikował w sieci wpis dotyczący tego, co ma się wydarzyć we wtorek 19 grudnia w polityce. - No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie (przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego Jacka) Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia - napisał szef rządu.

Przypomnijmy, że we wtorek rząd ma zająć się projektem budżetu na 2024 r. - przewiduje to porządek obrad Rady Ministrów. Ponadto rząd Tuska będzie pracował nad projektem nowelizacji przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej oraz projektem strategii zarządzania długiem.

Słowa Donalda Tuska musiały mocno zaboleć byłego prezesa TVP. Jacek Kurski od roku pracuje w Banku Światowym i przez ten czas zarobił około miliona złotych. Posada wydawała się bezpieczna, bo z nominacji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jednak jak pisał już kilka tygodni temu "Business Insider" istnieje sposób by Kurskiego pozbawić niezwykle intratnego stanowiska. Uchwałą Sejmu miałaby wystarczyć, żeby odebrać prezesowi NBP uprawnienia do reprezentowania Polski w Banku Światowym. Pewne obawy budziły możliwe reakcje Waszyngtonu na niespodziewaną zmianę, ale wpis Donalda Tuska świadczy o tym, że nie ma ryzyka konfliktu rządu z Bankiem Światowym.

