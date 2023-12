Sejm. Będzie awantura? Posłowie zajmą się komisją śledczą ds. afery wizowej. Wcześniej rusza komisja ws. wyborów kopertowych [RELACJA NA ŻYWO, 19.12.2023]

Komisje do rozliczenia PiS

Co dalej z mediami publicznymi?

W ubiegły wtorek (12 grudnia) sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała poselski projekt uchwały dot. powołania Komisji Śledczej w sprawie tzw. afery wizowej wraz z poprawkami. Pozytywnie zaopiniowano poprawkę, która zmienia zakres czasowy działań, które badać ma Komisja Śledcza. Zgodnie z poprawką, obejmować on będzie okres od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. We wtorek 19 grudnia rząd ma zająć się projektem budżetu na 2024 r.

W porządku obrad rządu znalazły się m.in.: projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024; projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024; projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 wraz z aktualizacją. Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu, pierwsze czytanie projektu budżetu państwa na 2024 r. zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w czwartek, 21 grudnia.

Co więcej, o 10:00 ruszają prace komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Na pierwszym posiedzeniu zostanie wybrane prezydium komisji. Poprzednie obrady były pełne zwrotów akcji i emocji. Czy teraz też tak będzie? Zapraszamy do śledzenia politycznych wydarzeń dnia!

Na żywo Sejm. Posłowie o komisjią śledczej ds. afery wizowej [RELACJA NA ŻYWO, 19.12.2023] Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 9:11 Już o 10:00 czekają nas pierwsze emocje. Rusza pierwsze posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych. To pierwsza z trzech komisji, do których powołania dążyła nowa władza, a które mają rozliczyć działania poprzedniej władzy.

