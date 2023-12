Polacy podzieleni ws. komisji śledczych. Takiego podziału dawno nie było! Sondaż

Sondaż na temat powołania komisji śledczych przeprowadzony został na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita". Gazeta zauważa, że w kolejnych dniach pierwszego posiedzenia Sejm zajmie się powołanie dwóch komisji śledczych: ds. Pegasusa i afery wizowej, zaś we wtorek (19 grudnia) ukonstytuuje się wybrana wcześniej komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Dlatego też przeprowadzone zostało badanie, które pokazuje, co o komisjach sądzą ludzie.

- Według sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" 41,6 proc. badanych uważa, że komisje śledcze dojdą do prawdy w tych sprawach i rozliczą afery. Prawie identyczny odsetek respondentów - 41,9 proc. - jest przeciwnego zdania. 16,5 proc. nie ma opinii w tej kwestii - czytamy. To bardzo wyrównanie wyniki, które odzwierciedlają polaryzację w społeczeństwie. Z sondażu wynika, że wiara w wyjaśnienie afer zależy od poglądów politycznych. Tylko 5 proc. zwolenników PiS i Konfederacji uważa, że afery zostaną wyjaśnione, a 62 proc. uważa, że nie jest to możliwe. 33 proc. badanych w tej grupie nie ma zdania.

- Także 60 proc. osób niezdecydowanych co do swoich sympatii politycznych nie wietrzy w sprawczość komisji śledczych - pisze "Rzeczpospolita". 76 proc. osób popierających nową większość wierzy, że afery zostaną rozliczone, 19 proc., że nie, zaś 6 proc. nie ma zdania. Badanie metodą CATI przeprowadzone 15-16.12.2023 na 1069 osobowej grupie respondentów.

