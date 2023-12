Komisja śledcza ws. wyborów kopertowych. PiS zmienia kandydata

Zawirowania personalne w komisjach śledczych

Wcześniej w piątek Bochenek poinformował PAP, że klub PiS zgłasza do komisji śledczej czterech kandydatów: Przemysława Czarnka, Waldemara Budę, Michała Wójcika i Mariusza Krystiana.

Rzecznik PiS przekazał PAP później, że doszło do małej korekty. "Klub PiS - w miejsce posła Michała Wójcika - zgłasza posła Pawła Jabłońskiego do komisji śledczej, mającej zająć się analizą wyborów korespondencyjnych" - przekazał Bochenek.

"Stosowne pismo, związane ze zamianą naszych kandydatów zostało skierowane już do marszałka Sejmu Szymona Hołowni" - poinformował rzecznik PiS.

"Doświadczenie, potencjał i wiedza posła Michała Wójcika wykorzystamy w innych komisjach, jeżeli takowe powstaną" - dodał polityk PiS.

Komisja do zbadania wyborów kopertowych

W czwartek Sejm powołał komisję śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że 12 grudnia możliwe obsadzenie jest składu komisji.

We wcześniejszej rozmowie z PAP Bochenek podkreślał, że PiS zgłasza do komisji 4 kandydatów, jednak robi to "warunkowo". "Po pierwsze, zgodnie z przepisami każdy klub ma autonomię do wskazywania osób, które go reprezentują, w związku z tym nie do przyjęcia będzie sytuacja, w której to inne kluby będą narzucały nam, kto ma reprezentować nasz klub parlamentarny, tak jak to jest w przypadku wicemarszałków" - mówił Bochenek. "Po drugie - to co zawsze podkreślamy - komisja ta powinna być utworzona na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi m.in.: parytetów co do reprezentacji i podziału miejsc w ich składzie" - dodał.

Cały sejm za zbadaniem legalności wyborów kopertowych

Za uchwałą ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego głosowało w czwartek 446 posłów - wszyscy obecni na sali, reprezentujący wszystkie kluby i koła w Sejmie.

Zadaniem komisji będzie przede wszystkim, jak czytamy w uchwale: "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Czy wybory kopertowe mogły złamać zasady finansów publicznych?

W uchwale wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".

Komisja ma liczyć 11 osób. W czwartek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak poinformował, że Prezydium Sejmu przyjęło jednomyślnie parytet podziału miejsc w komisji śledczej ws. wyborów kopertowych "w sposób uwzględniający proporcjonalność i zarazem dający wszystkim klubom możliwość zasiadania w komisji: 4-3-1-1-1-1".

