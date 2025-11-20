Radni Warszawy podnieśli wynagrodzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego o 5 tys. zł, co oznacza, że jego miesięczne zarobki wzrosną do ponad 23 tys. zł brutto.

Zwolennicy podwyżki argumentowali, że Warszawa jest największym samorządem, a Trzaskowski miał najniższe wynagrodzenie spośród prezydentów miast wojewódzkich, a sytuacja finansowa miasta się poprawiła.

Przeciwnicy, w tym radni PiS i Lewicy, krytykowali podwyżkę, wskazując na brak konsultacji z prezydentem, jego nieobecność na sesjach oraz brak środków na podwyżki dla pracowników miejskich.

Decyzja wywołała gorącą dyskusję i podziały wśród radnych, a jej konsekwencje z pewnością odbiją się szerokim echem wśród mieszkańców stolicy.

Kontrowersyjna podwyżka dla prezydenta Warszawy

Na ostatniej sesji rady miasta, radni zdecydowali o podwyższeniu wynagrodzenia prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, o 5 tys. zł. Ta decyzja wywołała gorącą dyskusję i podziały wśród radnych, a jej echo z pewnością dotrze do mieszkańców stolicy. Czy w obecnej sytuacji finansowej miasta podwyżka dla prezydenta jest uzasadniona? Jakie argumenty przedstawili zwolennicy i przeciwnicy tej decyzji?

Dotychczasowe zarobki Rafała Trzaskowskiego, obejmujące pensję zasadniczą i dodatki, wynosiły 18 293 zł brutto. Kwota ta pozostawała niezmieniona od początku jego kadencji. Po przegłosowanej przez radnych podwyżce, prezydent Warszawy będzie zarabiał ponad 23 tys. zł brutto. Oznacza to znaczący wzrost jego miesięcznego wynagrodzenia.

Podczas czwartkowej sesji rady miasta, za podwyżką dla Rafała Trzaskowskiego głosowało 34 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, a 13 było przeciw. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych KO. Argumentował on, że: "Warszawa jest największym samorządem w Polsce, a jednocześnie ma najgorzej wynagradzanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich".

Szostakowski przypomniał również, że to sam Trzaskowski wnioskował wcześniej o ustalenie wynagrodzenia na poziomie 80 procent maksymalnej stawki ze względu na trudną sytuację finansową miasta. Obecnie, sytuacja ta uległa poprawie, co, zdaniem wnioskodawcy, uzasadnia podwyżkę.

Głosy sprzeciwu i krytyka

Przeciwnikiem podwyżki był szef klubu radnych PiS, Dariusz Figura, który podkreślił, że wysokość wynagrodzenia prezydenta powinna być przedyskutowana z samym zainteresowanym, a nie wprowadzana "ad hoc". "Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy prezydent wreszcie zajmie się Warszawą, będzie bywał na sesjach rady i efektywnie zarządzał miastem. Bo wynagrodzenie powinno być powiązane z efektami pracy" - powiedział Figura.

Również radna Lewicy, Martyna Jałoszyńska, wyraziła swoje niezadowolenie. Zwróciła uwagę na fakt nieobecności prezydenta na sesjach, co uniemożliwia bezpośrednią rozmowę o problemach mieszkańców. "A później prosi się nas o to, żebyśmy zagłosowali za podwyższeniem mu pensji" - dodała. Podkreśliła także, że w budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek, a jednocześnie znajdują się środki na podwyżkę dla prezydenta.

Składowe wynagrodzenia prezydenta

Wynagrodzenie prezydenta Warszawy składa się z kilku elementów:

Pensji zasadniczej: po zmianie wynosić będzie 11 680 zł.

Dodatku funkcyjnego: 4 507 zł.

Są to maksymalne stawki przewidziane w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dodatkowo, Rafałowi Trzaskowskiemu przysługuje:

Dodatek specjalny: 30 procent sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 4 856,1 zł.

Dodatek stażowy: 20 procent wynagrodzenia zasadniczego, czyli 2 336 zł.

Po podwyżce, łączne wynagrodzenie Rafała Trzaskowskiego wyniesie 23 379,1 zł. Prezydent otrzyma wynagrodzenie w nowej wysokości z wyrównaniem od lipca.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, maksymalne wynagrodzenie prezydenta stolicy nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2025 roku kwota bazowa wynosi 1 878,89 zł, co oznacza, że maksymalne wynagrodzenie prezydenta nie może być wyższe niż 21 043,57 zł. Do tej kwoty nie wlicza się dodatku stażowego. Wynagrodzenie prezydenta Warszawy bez dodatku stażowego to 21 043,1 zł, co oznacza, że mieści się w granicach określonych przez ustawę.

CHAOS W WYRKACH, KACZYŃSKI WARIUJE? TRZASKOWSKI ULEGA LOBBY | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.