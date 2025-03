i Autor: Donald Tusk - kanał oficjalny/YouTube/screen Polski premier Donald Tusk wielokrotnie mówił o swojej kaszubskiej tożsamości. Nazwisko Tusk jest bardzo popularne na Kaszubach. Po kaszubsku "tusk" oznacza kundelka.

Premier o Tarczy Wschód

Nagła wiadomość Tuska do opozycji. "To jest moment prawdziwej próby"

Premier Donald Tusk zaapelował do wszystkich polityków, w tym również do tych z opozycji, by jednoznacznie opowiedzieli się za Tarczą Wschód. - To jest moment prawdziwej próby waszego patriotyzmu - ocenił na platformie X szef rządu. Premier skrytykował wcześniej część polskich europosłów za głosowanie ws. rezolucji dotyczącej Tarczy Wschód w Parlamencie Europejskim.