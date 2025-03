Jarosław Kaczyński ostro o Unii Europejskiej. "To utrata suwerenności"

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz do Czytelników "Super Expressu": Pójdę na szkolenie wojskowe

W środę Parlament Europejski w Strasburgu uchwalił rezolucję dotyczącą wzmocnienia obronności UE. W jej ramach przyjęto także bezprecedensową poprawkę zaproponowaną przez delegację PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), uznającą Tarczę Wschód, czyli sztandarowy projekt premiera Donalda Tuska, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Dokument przyjęty został przez PE zdecydowaną większością głosów (419 do 204). Rezolucji nie poparli europosłowie PiS i Konfederacji.

Prezes PiS do tego głosowania odniósł się w mediach społecznościowych.

- Niepodległość to własna waluta, własny budżet, własne wojsko. Oddanie możliwości decydowania o naszym bezpieczeństwie to utrata suwerenności - napisał Kaczyński na platformie X.

Jak dodał, głosowanie w Parlamencie Europejskim nie dotyczyło Tarczy Wschód, która "niestety od miesięcy jest jedynie projektem wizerunkowym, a nie realnym".

- To kolejny przykład, po ostatniej opinii TSUE, podważającej prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim, ingerowania UE bez podstaw w traktatach w kompetencje państw członkowskich - ocenił Kaczyński.

Michał Dworczyk o Tarczy Wschód

Europoseł PiS Michał Dworczyk powiedział w środę PAP, że PiS poparło poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód, natomiast zagłosowało przeciwko całej rezolucji dotyczącej białej księgi w sprawie przyszłości europejskiej obrony i miało ku temu "siedem powodów".

Dworczyk zarzucił PE, że zamiast myśleć o rozwiązaniu realnych problemów, zajmuje się "nierealnymi projektami ideologicznymi, gdzie górę biorą [...] interesy narodowe największych państw, jak Niemcy i Francja, oraz chciwość zachodnich koncernów zbrojeniowych". Jak podkreślił, tymi wadami była obciążana rezolucja.

- Dlatego zagłosowaliśmy przeciw jej przyjęciu - powiedział europoseł.

Europoseł na X wymienił najważniejsze powody, dla których PiS zagłosowało przeciwko rezolucji. Według niego, dokument de facto uderza w NATO, które jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich. Po drugie, dodał, postuluje on, aby głosowania dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony odbywały się kwalifikowaną większością głosów, co godzi w zasadę jednomyślności i sprawia, że kraje UE tracą realny wpływ na własną obronność i stają się "ubezwłasnowolnione".

Po trzecie, jak napisał, w rezolucji brakuje zapisów o solidarności w zakresie wydatków państw członkowskich na obronność. Po czwarte, oddaje on kwestie obronności, które są kompetencjami państw członkowskich, w ręce instytucji unijnych, w tym KE i Rady. Po piąte - dokument promuje europejską produkcję sprzętu zbrojeniowego i technologii, co uderza w pozaunijnych partnerów NATO. Po szóste - promuje konfrontacyjną postawę wobec USA. I po siódme, jak ocenił, osłabia rodzime przemysły zbrojeniowe państw członkowskich, promując konsolidację i utworzenie Jednolitego Europejskiego Rynku Obronnego.

Komentarz Donalda Tuska

Premier Donald Tusk odnosząc się do głosowania w PE napisał w środę na platformie X: "Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Tarcza Wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw. W tym... PiS! Koniec złudzeń".

Wcześniej w środę głosowanie europosłów PiS wytknął im również minister ds. UE Adam Szłapka.

- Głosowanie w sprawie rezolucji ws. białej księgi o przyszłości europejskiej obronności, w tym wzmocnienia wschodniej granicy UE. PiS i Konfederacja - głosowania przeciw nie da się obronić - napisał na X minister ds. Unii Europejskiej, załączając dokument z wynikami głosowania nad rezolucją.

- 41 posłów EKR, do której należycie (grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów), w tym Włosi, głosowało za rezolucją wzmacniającą bezpieczeństwo Europy. Głosowali za Tarczą Wschód. Pomylili się? Nie. Wy zagłosowaliście przeciwko Polsce. Tu nie ma co tłumaczyć. To jest hańba - podkreślił Szłapka w kolejnym wpisie.

