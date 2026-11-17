Michał Zarzecki, szef gabinetu politycznego ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, złożył rezygnację po ujawnieniu, że państwowy KOWR spłacił za niego ponad 2,24 mln zł długu.

Spłata zobowiązań nastąpiła po październiku 2024 roku, a Zarzecki, wcześniej doradca Krajewskiego, został następnie awansowany na prestiżowe stanowisko w ministerstwie.

Ministerstwo Rolnictwa broniło operacji, twierdząc, że była zgodna z przepisami i miała na celu pomoc rolnikom w trudnej sytuacji finansowej, choć po spłacie długu Zarzecki wydzierżawił swoją ziemię od KOWR-u do 2044 roku.

We wtorek szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski poinformował o przyjęciu rezygnacji Michała Zarzeckiego. Urzędnik, który kierował gabinetem politycznym ministra, odchodzi w cieniu kontrowersji dotyczących milionów złotych, jakie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wyłożył na spłatę jego zobowiązań.

Sprawę opisał dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. Z ustaleń portalu wynika, że Zarzecki pracował jako doradca Krajewskiego jeszcze w czasie, gdy ten pełnił funkcję wiceministra. W październiku 2024 roku urzędnik odszedł z resortu, a zaledwie cztery miesiące później wydarzyła się rzecz niebywała – państwowa agencja (KOWR) spłaciła za niego gigantyczne długi sięgające 2,24 mln zł.

Kiedy konto Zarzeckiego zostało wyczyszczone z milionowych zobowiązań, Stefan Krajewski – już jako konstytucyjny minister – przyjął go z powrotem. Tym razem awansował go na prestiżowe stanowisko szefa swojego gabinetu politycznego.

Resort broni milionowej spłaty

Mimo dymisji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi twardo stoi na stanowisku, że w całej procedurze nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Resort wydał komunikat, w którym przekonuje, że postępowanie restrukturyzacyjne gospodarstwa Zarzeckiego odbyło się prawidłowo i zgodnie z przepisami.

„Chcę jasno podkreślić, że w przedstawionej sprawie nie wykazano naruszenia prawa. Rozwiązania, z których skorzystał Michał Zarzecki, zostały stworzone po to, aby pomagać rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” – napisał w mediach społecznościowych minister Stefan Krajewski.

Ziemia została w tych samych rękach

Z informacji ujawnionych przez Wirtualną Polskę wynika również, że Michał Zarzecki po tym, jak państwo spłaciło jego długi, wydzierżawił swoją dawną ziemię od tej samej agencji, która mu pomogła. Umowa dzierżawy ma obowiązywać aż do 2044 roku. Resort rolnictwa przyznał oficjalnie, że minister Krajewski znał sytuację Michała Zarzeckiego.

Ministerstwo tłumaczy, że przejęcie długu przez KOWR to rozwiązanie dostępne dla każdego rolnika spełniającego ustawowe wymogi. Mechanizm ten ma chronić gospodarstwa przed upadkiem i utratą majątku niezbędnego do produkcji żywności.

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