Morawiecki uderza w prokuraturę i PO: "Dzisiaj jestem ścigany za organizację wyborów"

"Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy nie podjęli decyzji o zleceniu prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Jaki atak wtedy byłby na mnie jako premiera rządu, na nasz obóz polityczny?" – pytał.

"Czy to nie po tych nieprzeprowadzonych wyborach prezydenckich pani Kidawa-Błońska, pan Budka, Trzaskowski chwalili się tym, że – mniej więcej cytuję – wywalili tamte wybory? To oni powinni tutaj odpowiadać za 'wywalenie' wyborów, do czego sami się zresztą przyznali" – oznajmił Morawiecki.