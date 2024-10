i Autor: SE

to już w sobotę!

Morawiecki czuje się oszukany przez Kaczyńskiego?! Szykuje ofensywę na kongres!

Już w sobotę 12 października ma się odbyć kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jak informują media, w jego trakcie ma m.in. dojść do połączenia z Suwerenną Polską. Według najnowszych ustaleń to może nie być jednak wcale takie proste! Mateusz Morawiecki i jego zaufani ludzie w partii mają być przeciwni temu rozwiązaniu. Co więcej, były premier miał mieć rzekomo obiecane niegdyś, że to on będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2025 roku, i wcale nie zamierza ustąpić w tej kwestii.