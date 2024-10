Trzaskowski o kandydacie KO na prezydenta. Padła deklaracja

Wybory prezydenckie 2025. Kto będzie kandydatem KO?

Jak poinformował Rafał Trzaskowski w " Gościu Wydarzeń", decyzja o tym, kto będzie kandydatem KO na prezydenta Polski zapadnie w grudniu, najprawdopodobniej na początku. - "Chcemy wystartować w odpowiednim momencie i mieć pewność, że jest pełne poparcie w Koalicji Obywatelskiej. Kampania prezydencka nie może trwać za długo" - ocenił Trzaskowski. Odnosząc się do sytuacji w 2015 r. i tego czy grudzień to nie za późno, Trzaskowski wskazał, że obie sytuacje trudno porównać, zwłaszcza że poza Konfederacją nikt nie ogłosił jeszcze kandydata. Zapewnił także, że jeśli wystartuje w wyborach prezydenckich i nie będzie mógł być w Warszawie, będzie brał urlop.

Kto będzie kandydatem KO na prezydenta Polski? - Myślę, że na początku grudnia będzie decyzja - powiedział @trzaskowski_ w #GośćWydarzeń.https://t.co/OrDh3ryuN1— PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) October 7, 2024

Trzaskowski o obronie państwa: "Musimy przygotować się na każdą ewentualność"

- " Tak mocne słowa powinno się zostawić politykom. (...) Nie nadinterpretowałbym ich "- powiedział w "Gościu Wydarzeń" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ten sposób odniósł się do słów gen. Wiesława Kukuły, który stwierdził ostatnio, że jesteśmy tym pokoleniem, które będzie musiało stanąć z bronią w obronie państwa.Trzaskowski dodał, że słowa te powinny wpłynąć na nas wszystkich, abyśmy przygotowali nasze państwo na każdą ewentualność. - Jestem zdania i wierzę w to, że nie będziemy musieli konfrontować się z taką prawdziwą wojną, rakietami, czołgami, bo jesteśmy w NATO i jesteśmy silni, odstraszamy Rosję, ale z dezinformacją, ale z próbą wpływania na nastroje mierzymy się już dzisiaj - ocenił. Pytany o to, czy powinniśmy pomyśleć o powszechnej służby wojskowej, Rafał Trzaskowski przypomniał, że "dobrą tradycją" państw NATO jest to, że takie decyzje podejmują i komunikują nie żołnierze, ale politycy. Opowiedział się też za wzmacnianiem armii zawodowej.

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej

Rafał Trzaskowski zapytany został również o "Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa", który rozpoczął się w poniedziałek 7 października. - Prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa - wskazał prezydent Warszawy, dodając, że stolica od wielu miesięcy przygotowuje się na wypadek różnych kryzysów. Polityk odparł także zarzuty opozycji o to, że jego działania na rzecz bezpieczeństwa są początkiem kampanii prezydenckiej. Jak powiedział, uśmiecha się, gdy słyszy takie oceny, bo codziennie słyszy, że jak coś robi, to jest to element kampanii wyborczej.

