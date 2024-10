Donald Trump: Kocham Polaków, a Polacy kochają mnie

Donald Trump: Nikt nie zrobił dla Polaków tyle co ja

Donald Trump pytany przez Michała Rachonia o spotkanie z Polonią, o to co chciałby powiedzieć Polakom powiedział:

- "Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie. Relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. Mam nadzieję, że pójdą i zagłosują na mnie, ponieważ druga strona [Kamala Harris i Demokraci] nie lubi Polaków. Oni są w pewien sposób szaleni. Dlatego mam nadzieję, że Polacy na mnie zagłosują".Kamala Harris twierdzi, że Donald Trump po wygraniu wyborów zdradzi Polaków. Donald Trump tak na to odpowiedział:

- „Cóż nikt tak jak ja nie zrobił tyle dla Polaków. A jak wiesz, Harris jest kłamcą. Mówimy o kobiecie, która mówiła że pracowała w McDonald a jak wiemy nigdy tam nie pracowała. Ona jest osobą o bardzo niskim IQ. Prawdopodobnie inni ludzie mówią jej co ma mówić, bo ona nawet nie udziela wywiadu?

Trump: Zamknąłem Nord Stream 2

- "Jak wiecie, zamknąłem Nord Stream 2. Zamknąłem go. Było po wszystkim. A kiedy przyszedł Biden, natychmiast pozwolił im budować [...] Otworzyli go i dali Rosji wszystkie te pieniądze, aby mogła toczyć wojny, robić z nimi, co chcą. Musimy wiercić, wiercić, wiercić ("drill, baby, drill"). To wyrażenie, którego używam. Myślę, że jest bardzo dobre. Jest bardzo pouczające. Mówi, o co chodzi. Chodzi o wiercenie. Będziemy wiercić w poszukiwaniu ropy. Zamierzamy obniżyć ceny energii dla ludzi w ciągu 12 miesięcy od 20 stycznia o połowę. Obniżymy ceny energii dla samochodów, klimatyzatorów i grzejników. Każda forma energii zostanie obniżona o 50 proc., wszystkie rachunki za energię zostaną zsumowane i nikt inny nie będzie w stanie tego zrobić. A ja zrobię to z łatwością. Jeśli będę w stanie, zrobię więcej. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. To duża część mojego programu. Mam wiele elementów programu, które pomagają Polakom - powiedział Trump.

Gdybym był prezydentem nie byłoby wojny z Ukrainą

Trump przyznał w rozmowie, że gdyby był teraz prezydentem to nie doszło by do wojny na Ukrainie: - Miliony ludzi żyłyby dzisiaj, a Ukraina byłaby Ukrainą. Byłyby budynki, te piękne złote kopuły i wszystko inne. Stałyby, zamiast leżeć połamane, rozpłaszczone i powalone. Praktycznie każde miasto jest zrównane z ziemią. Co za wstyd. To naprawdę złe przywództwo, bo gdybym był prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. Rozumiecie to. Naprawdę, wszyscy to rozumieją. Niedawno w jednym z programów wystąpił kongresmen z Partii Demokratycznej. Powiedział: "Cóż, zgodziłbym się, że gdyby Trump był prezydentem, Putin nie zrobiłby tego i nie zrobiłby tego. Nie ma nawet szans" - powiedział kandydat Republikanów na Prezydenta USA.

Andrzej Duda jest moim przyjacielem

Donald Trump powiedział również o Prezydencie Andrzeju Dudzie i jego relacji do naszego Prezydenta: - Przede wszystkim Duda to bardzo dobry człowiek. Świetny facet. Jest moim przyjacielem. Niedawno był u mnie na kolacji. Zjedliśmy kolację tutaj. Po prostu bardzo wyjątkowy facet" - dodał Trump.

Źródło: Republika tv

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa