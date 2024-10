Szymon Hołownia ocenia rok rządów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy: Stać nas na więcej

Nie ma powodów do triumfu dzisiaj – do jakiegoś wielkiego świętowania, ale nie ma też powodów do jakiegoś defetyzmu. Dzisiaj powinniśmy po prostu zakasać rękawy jeszcze bardziej, brać się do roboty, bo dzisiaj jeżeli wystawiano by nam ocenę to pewnie byłoby to cztery z minusem, jeżeli ja bym wystawiał ocenę temu, co możemy zrobić w koalicji uważam, że w tym następnym okrążeniu – a umówiliśmy się na cztery – możemy zrobić dużo więcej. Stać nas jako koalicję naprawdę na dużo więcej – mówi Szymon Hołownia.