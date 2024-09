Wielkie porządki Jarosława Kaczyńskiego w PiS odłożone.  W tle przeciągające się negocjacje z ziobrystami

Kongres PiS przełożony. Znamy plany kierownictwa

Kongres Prawa i Sprawiedliwości miał potwierdzić przywództwo Jarosława Kaczyńskiego (74 l.). Partia chce pokazać też swoją młodszą twarz i rozruszać rozleniwionych sytymi latami działaczy. Motywem przewodnim kongresu miało być hasło „dynamika”.

- Chcemy nadać nową dynamikę naszej formacji politycznej. Powołane będzie nowe ciało, taka egzekutywa. To jest dodatkowy element w kierownictwie naszej formacji politycznej, bardziej operacyjny, który będzie ciałem do bieżącej akcji politycznej, składającej się z polityków młodszego pokolenia – mówił nam Rafał Bochenek.

Do tego około 20 osobowego grona ma trafić m.in. rzecznik partii, sekretarz generalny Piotr Milowański (36 l.), Radosław Fogiel (40 l.), czy Przemysław Czarnek (47 l.). Jego pracami pokieruje jednak bardziej doświadczony w partyjnym boju Mariusz Błaszczak (55 l.). I to właśnie on będzie chyba największym wygranym przemeblowań w PiS. - Ostatecznie już chyba zostanie namaszczony na następcę prezesa – mówi nam jeden z polityków PiS.

- Zawsze zachowywał się lojalnie wobec prezesa. Nie jest też politykiem, który generuje na siłę konflikty, stara się ich raczej nie eskalować. Nie budzi w partii żadnych kontrowersji – twierdzi politolog dr Sergiusz Trzeciak (47 l.).

- Jeżeli ta partia ma wygrywać wybory to musi postawić na polityków młodszego i średniego pokolenia – dodaje inny ekspert, dr Bartłomiej Biskup (48 l.). Jednak dr Jan Maria Jackowski (66 l.), analityk polityczny i były parlamentarzysta jest bardziej sceptyczny wobec ruchów w partii Jarosława Kaczyńskiego. - Nowy organ to taki wentyl bezpieczeństwa, żeby dać części polityków pozór, że mają jakiś większy wpływ na działania ugrupowanie - uważa Jackowski.

To jednak nie koniec zmian. Podczas kongresu, który przełożono na 12 października, spodziewane są też decyzje dotyczące okręgów partyjnych. Ich liczba ma wzrosnąć z 17 do 41, czyli będzie ich tyle co okręgów w wyborach do Sejmu. Na czele nowych struktur staną pełnomocnicy. Tu też spodziewać się można dużych ruchów. Świadczą o tym niedawne słowa prezesa PiS.

- Nasza formacja to jest takie drzewo rozłożyste, ale niektóre gałęzie cokolwiek uschły i trzeba będzie je odciąć. Bo nas nie interesują członkowie, którzy są bierni albo w ogóle nie czują żadnego związku z partią – mówił Jarosław Kaczyński.

