Po wyborach parlamentarnych nastąpiły zmiany w Prawie i Sprawiedliwości. Nie dość, że szefem klubu PiS został Mariusz Błaszczak, do tej pory szef MON (polityk zastąpił Ryszarda Terleckiego), to po przejęciu władzy przez opozycję Elżbieta Witek nie została wybrana wicemarszałkiem Sejmu w ramienia PiS. Dodatkowo nastąpiła zmiana sekretarza generalnego PiS. Z funkcji zrezygnował Krzysztof Sobolewski, a jego miejsce zajął nieznany szerzej Piotr Milowański. 16 grudnia 2023 Rada Polityczna PiS ponownie wybrała go na to stanowisko i - jak się teraz okazuje - nie była to najbardziej zaskakująca decyzja w sprawie tego polityka. Marek Suski poinformował dzisiaj (31 stycznia) w programie "Sedno Sprawy", że Piotr Milowański pokieruje pracami sztabu wyborczego PiS. Kim jest Piotr Milowański? Co o nim wiemy?

Kim jest Piotr Milowański? Od lat działa w PiS

Piotr Milowański to młody, 35-letni działacz PiS, który do 2018 roku był radnym warszawskiej dzielnicy Wola. Wcześniej pełnił także funkcję asystenta społecznego Mariusza Błaszczaka. W 2022 roku został zastępcą sekretarza generalnego PiS, jak wówczas mówił o tym awansie Radosław Fogiel, była to zmiana "w ramach uznania dotychczasowej pracy i opieki nad strukturami” i wprowadzona, by "sprawniej zarządzać nową strukturą”. Niewiele o nim wiadomo, ale w 2022 roku sylwetkę Milowańskiego, po wspomnianym awansie, opisała "Polityka". Jeden z rozmówców gazety z PiS mówił wówczas: - Piotr codziennie stawia się w centrali. Jarosław Kaczyński dobrze go poznał i ma do niego zaufanie. Tygodnik napisał wtedy, że Milowański ponad 13 lat pracuje przy Nowogrodzkiej.

W galerii poniżej zobaczycie gabinet Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej:

