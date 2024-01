Piotr Milowański prowadzi PiS do wyborów. W walce o szefostwo w sztabie pokonał Czarnka!

Milowański sekretarzem generalnym PiS

Nowy sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości - Piotr Milowański, został wybrany na to ważne stanowisko w grudniu 2023 r. przez Radę Polityczną PiS. Zastąpił w tej roli Krzysztofa Sobolewskiego, który podał się do dymisji po wyborach parlamentarnych.

31 stycznia 2024 r. poseł Marek Suski ujawnił w Radiu Plus, że Piotr Milowański będzie także szefem sztabu wyborczego PiS na wybory samorządowe 2024. Według gazety.pl o tę funkcję zabiegał były minister edukacji, Przemysław Czarnek. Przegrał jednak z mało znanym – do niedawna - członkiem partii.

Kim jest Piotr Milowański? Do 2018 r. był warszawskim radnym i nie bardzo wiadomo, czym zajmował się w ostatnich latach. Karierę w strukturach PiS zaczął robić stosunkowo niedawno, a przyczyniły się do tego ogromne sukcesy na początku roku 2024. To on wpadł na pomysł zorganizowania w Warszawie marszu w obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, kiedy ci politycy zostali zatrzymani.

Szef sztabu na trudne czasy

Serwis gazeta.pl informuje, że tym posunięciem zyskał uznanie kierownictwa PiS. Okazało się bowiem, że w środku mroźnej zimy na ulice stolicy wyszło ok. 100 tys. ludzi, chociaż członkowie partii Jarosława Kaczyńskiego liczyli najwyżej na kilkanaście tysięcy osób. - „Od początku istnienia PiS nie udała nam się taka demonstracja” – usłyszał dziennikarz serwisu od polityka największej opozycyjnej partii.

Za kolejny sukces Piotr Milowańskiego w PiS uważa się zorganizowaną przez partię w styczniu serię spotkań z wyborcami w całym kraju pod hasłem „Bądźmy razem”. W ten sposób ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jako pierwsze ruszyło z ofensywą przed wiosennymi wyborami samorządowymi.

Czy strategia Milowańskiego przełoży się na sukces wyborczy? To się dopiero okaże. Jak na razie notowania PiS w sondażach spadają.

