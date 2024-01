Wiemy, kto pokieruje kampanią Prawa i Sprawiedliwości. Władze PiS zaskoczyły stawiając na mało znanego działacza

Marek Suski zapowiedział, że PiS będzie walczyć o zwycięstwo w wyborach samorządowych. - Sondaże raz idą w górę, a raz idą w dół - powiedział, odnosząc się do najnowszych, nienajlepszych dla PiS, badań. Gość "Sedna Sprawy" wyjaśniał też dlaczego Komitet Polityczne zdecydował, że to Piotr Milowański pokieruje kampanią przed wyborami samorządowymi. - To nie jest błyskawiczna kariera. Od kilkunastu lat ciężko i bardzo dobrze pracował w PIS. Zapracował też na tę nową funkcję. Człowiek, który ma wielkie doświadczenie, ogromny autorytet. Jest pracowity i kompetentny, bardzo go cenię - mówi Marek Suski.

Piotr Milowański blisko współpracował z poprzednim sekretarzem generalnym PiS, Krzysztofem Sobolewskim. Po jego dymisji, władze partii powierzyły stanowisko właśnie Milowańskiemu, teraz Komitet Polityczny zdecydował, że pokieruje też pracami sztabu.

Wybory samorządowe 2024 - data

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta ma się odbyć dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia. Wiadomo już, że koalicja rządząca pójdzie do wyborów w trzech blokach, jako Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

