Haniebny czyn Rosji! Zniszczyli polski pomnik na cmentarzu! Sikorski szybko reaguje

Rosjanie zbezcześcili polski cmentarz wojenny!

Do skandalicznych wydarzeń doszło na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, miejscu pochówku tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Rosyjskie władze usunęły z cmentarza płaskorzeźby z Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Kampanii Wrześniowej, symbolizujące polskie bohaterstwo i ofiarę. W ich miejsce pojawiły się wizerunki sowieckich przywódców, odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi dyktatora i jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości Józefa Stalina. oraz działacza komunistycznego, który stworzył i kierował sowieckim aparatem terroru Feliksa Dzierżyńskiego.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostro potępił ten akt wandalizmu, który o sprawie został poinformowany przez polską ambasadę. Sikorski podkreślił, że rosyjskie władze tłumaczą swoje działania fałszywą narracją, jakoby II wojna światowa rozpoczęła się dopiero w 1941 roku, a polskie symbole wojskowe są "antyrosyjskie" i "niezgodne z prawem". - To niedopuszczalne. Nie zgadzamy się na rosyjskie kłamstwa historyczne - grzmiał.

Reakcja Polski na profanację w Miednoje

Sikorski wezwał Instytut Pamięci Narodowej do podjęcia działań w tej sprawie i zapowiedział interwencję na arenie międzynarodowej. - Nie zrobili tego wandale, zrobiły to władze kompleksu cmentarnego na polecenie lokalnej twerskiej prokuratury, a więc na polecenie państwa rosyjskiego - tłumaczył.

- W Miednoje leży 6300 polskich oficerów, oficerów rezerwy i członków służb państwowych II Rzeczpospolitej. Przypomnę też, że w Polsce na cmentarzach tolerujemy symbole państwa sowieckiego. Tolerujemy czerwone gwiazdy. Tu zdjęto symbole państwa polskiego, na polskim cmentarzu wojskowym. To jest nie do przyjęcia – przypomniał minister spraw zagranicznych. Szef MSZ podkreślił, że Kreml w swoich działaniach przyjmuje "linię narracyjną nazistowskich Niemiec, jakoby to Polska sprowokowała II wojnę światową".

Na koniec dodał:

- Sprzeciwiamy się tej dewastacji, ale nie damy podzielić w czasie kampanii wyborczej

🤬 Rosja walczy z pamięcią — usuwa ślady stalinowskich zbrodni.W obwodzie twerskim zdemontowano z Memoriału „Miednoje” tablice z polskimi odznaczeniami wojskowymi — postawione w 2000 roku ku czci 6 tysięcy Polaków rozstrzelanych w latach 30–50.📍Wcześniej w tym samym miejscu… pic.twitter.com/EhR6FXdvQE— NEXTA Polska (@nexta_polska) May 19, 2025

