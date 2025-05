i Autor: Art Service / Super Express; Marek Kudelski/Super Express; Filip Naumienko/REPORTER

wymsknęło mu się?

Burzliwe słowa Przemysława Witka na antenie. Człowiek Tuska w ogniu krytyki

To się dopiero nazywa szczerość! I to na antenie! Choć większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że kandydaci na prezydenta obiecują nam zaiste wspaniałe rzeczy (wśród których są deklaracje działań, które nawet nie wchodzą w zakres kompetencji głowy państwa), to jednak takich słów ze strony polityka dawno nie słyszeliśmy. Poseł KO Przemysław Witek, goszcząc w Polsat News, został wprost zapytany, czy Rafał Trzaskowski jako prezydent rzeczywiście nie podpisałby ustawy, która podnosi podatki (o co apeluje Sławomir Mentzen). Jego szczera odpowiedź wywołała konsternację i dosłownie lawinę komentarzy w sieci. Donald Tusk i Rafał Trzaskowski z całą pewnością nie są zadowoleni ze słów posła Witka.